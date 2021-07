Oroscopo Paolo Fox domani domenica 11 luglio 2021:predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 11 luglio 2021. Il weekend è appena cominciato. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 11 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna, Marte e Venere transiteranno nel tuo segno e ti riempiranno di passionalità, vitalità, voglia di oltrepassare ogni tuo limite. I cuori solitari avranno buone chance di conoscere qualcuno di intrigante. L’unico neo sarà rappresentato da un lavoro, piuttosto insoddisfacente.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 11 luglio 2021: Vergine

Domani domenica 11 luglio 2021 continuerà il tuo periodo di crescita. Come ogni crescita le cose saranno ottenuto con sforzo e volontà, a volte perfino con piccoli sacrifici. Se ti verrà fatta una proposta poco “allettante”, forse dovresti dire di sì, per evitare altre tensioni. Resisti, perché a fine luglio arriveranno novità professionali più stimolanti!

Oroscopo domani domenica 11 luglio 2021: Bilancia

Domani sarà la giornata perfetta per recuperare la forma fisica, l’energia dopo tre giorni decisamente no. È tempo di rimboccarsi le maniche e darsi da fare, uscire dalla propria zona di comfort e osare di più. Le stelle saranno dalla tua parte! Dovrai fare attenzione, però, a non sabotarti da solo, specie quando ti sentirai molto giù.

Previsioni domani domenica 11 luglio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai usare estrema cautela nel relazionarti con gli altri. Acquario, Toro e Scorpione saranno tre segni da maneggiare con i guanti di velluto per tutta la domenica. Sforzati di mantenere calma e sangue freddo, anche se qualcuno dovesse far saltare un appuntamento a cui tenevi.