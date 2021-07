Oroscopo Branko domani, lunedì 12 luglio 2021: pronostici da Leone a Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 11 luglio 2021. Mentre il weekend, piano piano, scivola via, una nuova settimana sta per cominciare. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Branko domani lunedì 12 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna, Venere e Marte ti regaleranno fascino a volontà. Sarai bello e ammirato come non mai! Si tratta si un cielo che promette nuovi incontri, ma anche la possibilità di consolidare un rapporto appena nato. Approfitta di queste giornate, perché poi l’attenzione delle stelle si sposterà sulla vita pratica.

Previsioni Branko domani lunedì 12 luglio 2021: Vergine

Domani lunedì 12 luglio 2021 l’amore potrà rimediare a tutte le tensioni vissute finora. Oltretutto, a fine luglio Venere raggiungerà il tuo segno! D’ora in avanti potrai recuperare, se lo vorrai. Grazie al nuovo transito di Mercurio in Cancro tu ti riapproprierai della tua lucidità mentale che ti è mancata nelle settimane passate.

Oroscopo domani lunedì 12 luglio 2021: Bilancia

Domani ti converrà puntare tutto sull’amore, perché il tuo cuore sarà letteralmente ardente. Con Luna, Venere e Marte in aspetto favorevole la tua vita sentimentale avrà un nuovo slancio, ma tu dovrai fare attenzione a non cedere alla tentazione di fare nuove polemiche o recriminazioni.

Previsioni domani lunedì 12 luglio 2021: Scorpione

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani l’amore sarà come una “doccia scozzese” capace di portarti input, emozioni contrastanti. Potresti passare dalla fiducia alla delusione, dall’appagamento al sospetto, alla gelosia, alla passione e via dicendo. Tieni duro! A fine luglio le stelle cominceranno ad ammorbidirsi un po’…