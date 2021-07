Oroscopo Paolo Fox domani martedì 13 luglio 2021: rivelazioni da Leone a Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 13 luglio 2021. Una nuova settimana di luglio è partita. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 13 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata con Venere e Marte in ottima posizione. Si preannuncia una settimana promettente per la vita relazionale, per i sentimenti. Cerca solo di non perdere tempo dietro persone particolarmente folli. Sul lavoro hai una gran voglia di spiccare, di mostrare quanto vali: fai attenzione però a non strafare e chiedere troppo al tuo corpo.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 12 luglio 2021: Vergine

Domani martedì 13 luglio 2021 potrai continuare la tua rimonta. Già nelle prossime ore comincerai a vedere qualche piccolo segnale di ripresa, anche se il meglio arriverà la prossima settimana. Se sul lavoro le cose inizieranno a girare per il verso giusto, in amore resta ancora una profonda confusione. Per fortuna a fine luglio Venere entrerà nel tuo cielo e darà nuovo slancio ai sentimenti.

Oroscopo domani lunedì 12 luglio 2021: Bilancia

Domani la vita sentimentale ti regalerà sorprese inattese: promettenti le relazioni con Leone e Toro! Nei prossimi giorni sentirai dovrai sforzarti di contenere una certa irruenza crescente, causata dal fatto che qualcuno non si è comportato in maniera del tutto onesta nei tuoi confronti. È vero che sei sostenuto da buone stelle, ma occhio a non esagerare!

Previsioni domani martedì 13 luglio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani e mercoledì saranno due giorni di recupero importante, ma dal punto di vista amoroso dovrai attendere ancora un po’. Finche Venere è dissonante le tensioni in amore e in famiglia dureranno! A partire dalla prossima settimana si potrà pensare a un recupero anche in amore, sia per chi è in coppia, sia per i single. Tornerà la voglia di provare emozioni intense.