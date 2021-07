Oroscopo Paolo Fox domani martedì 13 luglio 2021: rivelazioni da Sagittario a Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 13 luglio 2021. Una nuova settimana di luglio è partita. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 13 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e dopo domani dovrai avere molta prudenza nel parlare. Anche se sentirai di dover dire determinate cose, prova a dosare le parole che userai, evita le polemiche. Sul fronte lavorativo sarai innervosito per qualche spiacevole contrattempo o ritardo. In amore dovresti schiarirti le idee, fare una scelta e portarla avanti con più decisione.

Capricorno

Domani martedì 13 luglio 2021 e mercoledì 14 sarai assalito da un bisogno tanto profondo quanto inaspettato di distrarti, di staccare il cervello dai problemi che ti hanno afflitto nelle ultime settimane. E per fortuna con Giove in buon aspetto potrai farlo! Potrai anche prenderti qualche piccola soddisfazione in più. Si preannuncia una domenica intrigante per l’amore…

Acquario

Domani potrebbe aumentare di gran lunga il tuo nervosismo, una certa agitazione dovuta al fatto che non hai ancora certezze circa il tuo futuro. Senti un profondo cambiamento in corso, ma non sai che direzione stia prendendo. Non ti spaventare! Le stelle ti stanno sostenendo e in autunno tutto sarà molto più chiaro! Cerca solo di non scaricare questa agitazione sul rapporto di coppia!

Previsioni domani martedì 13 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani e mercoledì sarai piuttosto preso dai tuoi pensieri, da molte preoccupazioni. Sarai così distratto che potresti perfino non accorgerti degli altri! Se ci sono stati complicazioni, sul lavoro o in amore, non buttarti troppo giù! Il tuo recupero è a portata di mano.