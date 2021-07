Oroscopo Branko domani, giovedì 15 luglio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 15 luglio 2021. Siamo al giro di boa per questa settimana di luglio. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Branko domani giovedì 15 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata particolarmente emozionante in amore. Dal pomeriggio in poi la Luna sarà in ottimo aspetto e ti renderà voglioso di emozioni, goloso di baci. Ti aspettano giornate promettenti per i nuovi incontri o per i progetti di coppia.

Previsioni Branko domani giovedì 15 luglio 2021: Vergine

Domani giovedì 15 luglio 2021 comincerai a sentire un netto miglioramento nella tua vita privata, ma anche in quella professionale, merito di Mercurio non più dissonante. Finalmente potrai scrollarti di dosso le tensioni in famiglia, i pettegolezzi, le offese sui social media che ti hanno esasperato a lungo!

Oroscopo domani giovedì 15 luglio 2021: Bilancia

Domani dovrai munirti di calma e sangue freddo, per non farti toccare dai pettegolezzi, dalle maldicenze di chi ti sta vicino, forse colleghi più giovani. Il fatto di risalire la china, di ritrovarsi dopo tanto in prima linea, stimati e apprezzati, potrebbe provocare una certa invidia.

Previsioni domani giovedì 15 luglio 2021: Scorpione

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani potresti imbatterti in alcune conoscenze utili per il futuro: tieni gli occhi ben aperti! Merito di Giove, ancora nel segno dell’amico Pesci. Sfrutta la sua benevolenza fino alla fine, perché poi si sposterà nel segno dell’Acquario, a fine mese.