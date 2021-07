Oroscopo Branko domani, venerdì 16 luglio 2021: pronostici per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 16 luglio 2021. Siamo arrivati alla seconda metà del mese di luglio. Le prossime settimane promettono molti cambiamenti nelle vite dei segni zodiacali. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani venerdì 16 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani, complice una magnifica Luna in aspetto favorevole, sarai particolarmente simpatico e brillante. Si preannuncia un fine settimana intrigante per le relazioni, i nuovi incontri. Perché non organizzi qualcosa di divertente?

Previsioni Branko domani venerdì 16 luglio 2021: Capricorno

Domani venerdì 16 luglio 2021 farai i conti con alcuni concorrenti piuttosto tenaci, ma alla fine potrai farcela. Giove in buona posizione sostiene gli accordi, le trattative, regala quel pizzico di fortuna che potrebbe fare la differenza.

Oroscopo domani venerdì 16 luglio 2021: Acquario

Domani dovrai usare particolare cautela in amore, nei rapporti con gli altri. Se ci sarà un incontro da fare, sforzati di mantenere la calma, non farlo diventare breve e nemmeno un campo di battaglia! Cerca di tenere a freno la tua profonda agitazione di questi giorni.

Previsioni domani venerdì 16 luglio 2021: Pesci

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata valida per le questioni finanziarie e legali. Chi è coinvolto in un contenzioso, forse con un ex coniuge, riuscirà a trovare una soluzione vantaggiosa, un accordo economico, grazie allo zampino di Giove ancora nel segno.