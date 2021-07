Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 16 luglio 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 16 luglio 2021. Sta per cominciare un nuovo fine settimana di luglio. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 16 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai comportarti in maniera molto cauta, perché potrebbero nascere tensioni, incertezze o contrasti sul lavoro. Ti aspettano due giorni piuttosto faticosi: meglio evitare decisioni rischiose. Prudenza anche con le finanze, almeno fino al 28 del mese, perché le spese potrebbero diventare più ingenti.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 16 luglio 2021: Toro

Domani venerdì 16 luglio 2021 dovrai trovare la forza di affrontare eventuali confronti e chiarimenti sul lavoro. Negli ultimi giorni è accaduto un evento che ti ha agitato parecchio. Se non farai attenzione, rischierai di sfogare la tensione nervosa sul partner. Fino a domenica servirà davvero molta pazienza per non arrabbiarsi. Tieni duro! Se quest’anno ti sta mettendo a dura prova, vedrai che il 2022 ti ricompenserà di tutti i sacrifici fatti!

Oroscopo domani venerdì 16 luglio 2021: Gemelli

Domani ritroverai energia e creatività. Finalmente sta tornando la voglia di prendere nuove iniziative, battere nuove strade, proprio come piace fare a te! Questo periodo è ottimo per i rinnovamenti; se una collaborazione dovesse terminare di punto in bianco, sarà per fare spazio a qualcosa di nuovo. Prova solo a non attrarre troppe critiche con il tuo modo di fare, altrimenti a lungo andare potresti risentirne. In amore sarebbe meglio chiarire ogni dubbio.

Previsioni domani venerdì 16 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una di quelle giornate da affrontare muniti di molta pazienza. Se sei in attesa di una risposta, se stai facendo lavori in casa o portando avanti un progetto importante, potresti incappare in qualche sgradevole ritardo o contrattempo. Per perdere le staffe basterà un attimo! Cerca di non scaricare la rabbia sul rapporto di coppia.