Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 16 luglio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 16 luglio 2021. Sta per cominciare un nuovo fine settimana di luglio. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 16 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un nuovo weekend che potrebbe risvegliare qualche emozione nuova. Luna, Marte e Venere trameranno per farti battere il cuore. Sarà facile imbattersi in una persona intrigante, essere avvicinato da qualcuno o ritrovare la voglia di recuperare un rapporto. Anche eventuali problemi con i figli e i parenti potranno essere affrontati con molta più serenità.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 16 luglio 2021: Vergine

Domani venerdì 16 luglio 2021 partirà un fine settimana di grande recupero. D’ora in avanti le cose andranno meglio e più si avvicina la fine di luglio, più sarà facile accorgersene. Le stelle stanno cambiando a tuo favore: finalmente i progetti, contratti e attività si sbloccheranno. Inoltre dal 22 Venere inizierà un passaggio molto forte nel tuo segno e tu potrai tentare una nuova strada, provare a stare meglio! Ottima anche la ripresa fisica.

Oroscopo domani venerdì 16 luglio 2021: Bilancia

Domani la Luna sarà nel tuo segno e ti darà forza e determinazione in abbondanza. Qualcuno riuscirà perfino a smuovere le montagne, se lo deciderà! Cerca, solamente, di non prendere di petto ogni situazione, specie de di recente ci sono stati contrasti sul posto di lavoro. Meglio mantenere un atteggiamento più diplomatico. Nei prossimi giorni l’amore potrebbe regalarti pagine di grande emotività. Occhio ai piccoli battibecchi con Toro, Scorpione e Acquario!

Previsioni domani venerdì 16 luglio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un piccolo recupero. Il weekend sarà più sereno rispetto ai giorni passati e potrai notare i primi segnali di una vera rimonta che ci sarà nel mese di agosto, sotto ogni punto di vista. Anche se qualche programma è saltato, non dovresti prendertela troppo. Sabato e domenica promettono incontri e conoscenze interessanti. Resisti, che piano piano stai andando incontro a un periodo decisamente migliore!