Oroscopo Branko domani, sabato 17 luglio 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Leggi l’oroscopo di Branko per domani, sabato 17 luglio 2021 e scoprirai quali novità avranno in serbo i pianeti per te durante il prossimo weekend di luglio. Sei un Ariete, un Toro, un Gemelli o un Cancro? Dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche di Branko, il famoso astrologo che scrive ogni giorno utili anticipazioni delle stelle su Il Messaggero, rivolte ai primi quattro segni zodiacali.

Oroscopo Branko domani sabato 17 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai tenere testa a una Luna che si troverà in posizione opposta. La prima parte della giornata potrebbe trovarti un po’ nervoso e affaticato. In casa sarai decisamente intrattabile! Sforzati, però, di non sfogare la tua irritabilità sul marito o partner, altrimenti innescherai una serie di discussioni interminabili.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni Branko domani sabato 17 luglio 2021: Toro

Domani sabato 17 luglio 2021 sarà l’ultimo giorno valido per contrattare, firmare un contratto, discutere un accordo o una nuova offerta di lavoro. Nelle prossime ore potrai contare sul supporto di un bellissimo Mercurio in Cancro. Non ti mancherà la lucidità mentale e nemmeno la capacità di discutere e farti le tue ragioni.

Oroscopo domani sabato 17 luglio 2021: Gemelli

Domani una splendida Luna, sostenuta da Venere e Marte, illuminerà questo inizio weekend. Le stelle complotteranno per farti trovare un nuovo amore, Magari non sarà una storia duratura, ma di certo ti regalerà emozioni intense e inaspettate, come piace a te!

Previsioni domani sabato 17 luglio 2021: Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani il Sole sarà in quadratura a Plutone. Cosa comporterà nella tua vita? Probabili pressioni provenienti dall’esterno. D’ora in avanti sarà importante accogliere nuovi cambiamenti, anche se questi dovrebbero portare a contrasti in famiglia, forse con i figli non del tutto felici delle tue scelte.