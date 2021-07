Oroscopo Branko domani, domenica 18 luglio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko per domani domenica 18 luglio 2021 riguardo i 4 segni di mezzo dello zodiaco. Anche questa settimana di luglio sta per concludersi. Quali ultimi imprevisti riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se vuoi scoprire in anteprima cosa accadrà domenica, leggi le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani. Il famoso astrologo de Il Messaggero, come ogni giorno, offre ai molti lettori che lo seguono con passione anticipazioni e consigli utili. Le seguenti predizioni sono tratte dal suo libro Calendario Astrologico 2021.

Oroscopo Branko domani domenica 18 luglio 2021: Leone

Come prevede l’oroscopo di Branko domani una punta di gelosia potrebbe emergere all’improvviso e offuscare la serenità del rapporto di coppia. Dovrai avere grande prudenza nel contenerla, altrimenti rischierai di discutere con il partner per tutto il giorno!

Previsioni Branko domani domenica 18 luglio 2021: Vergine

Domani sarà una giornata da dedicare alle e-mail e ai messaggi. Potresti inviare quel messaggio che aspetti da tempo oppure riceverai comunicazioni interessanti, nuovi contatti, proposte. Le cose stanno iniziando a smuoversi e man mano che passeranno i giorni ne avrai la riprova.

Oroscopo domani domenica 18 luglio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti accusare un po’ di affaticamento o un leggero fastidio fisico, forse alla pelle, potresti percepire i capelli piuttosto spenti. Niente di cui allarmarsi troppo, visto che la tua forma fisica sarà ancora sostenuta da un ottimo Marte in Leone.

Previsioni domani domenica 18 luglio 2021: Scorpione

Secondo l’astrologo Branko domani la Luna transiterà nel tuo cielo. Sarai pieno di vitalità, voglia di amare, bune intuizioni. L’amore si arricchirà di tinte forti, passione travolgente ed emozioni contrastanti. Tutto sommato non ti dispiacerà…