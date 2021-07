Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 18 luglio 2021: pronostici Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Vuoi scoprire l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 18 luglio 2021? Il weekend sta per giungere al capolinea. Se sei curioso di sapere in anticipo cosa riserveranno i pianeti domenica a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, dai uno sguardo alle previsioni astrologiche del famoso astrologo di Rai2. Puntuale, come ogni giorno, arrivano le anticipazioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 18 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una domenica da prendere con le pinze. O piuttosto tu andrai preso con le pinze, perché rischierai di diventare intrattabile e polemico, specie se avrai a che fare con un Toro, un Acquario o uno Scorpione. Qualche piccolo imprevisto o grattacapo potrebbe portarti via del tempo e questo fatti ti innervosirà parecchio.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 18 luglio 2021: Vergine

Domani domenica 18 luglio 2021 ti sveglierai con una gran voglia di stare in mezzo agli altri, di goderti una giornata piacevole con amici e famigliari. Oltretutto stai per cominciare un periodo decisamente interessante. Chi nelle ultime settimane ha avuto problemi o ritardi sul lavoro, contrasti in amore riuscirà a recuperare alla grande. sarà possibile chiarire ogni questione ancora ingarbugliata.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani domenica 18 luglio 2021: Bilancia

Domani, e nei giorni successivi, dovresti tenerti alla larga dai seccatori, dai polemici e dagli invidiosi. Concediti una domenica di riposo, recupera forza e leggerezza. Anche se tu rimani una persona molto propositiva e disponibile verso gli altri, di questi tempi stai attraendo e sprecando le tue energie con chi non merita!

Previsioni domani domenica 18 luglio 2021: Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani finalmente comincerai a risalire la china, grazie alla Luna nel segno. Sarai, però, anche incredibilmente emotivo e sensibile: fai attenzione se in amore ci sono ancora screzi non risolti! Cerca di resistere, perché dal 22 del mese Venere tornerà attiva e ti restituirà la tranquillità che ti è mancata negli ultimi tempi!