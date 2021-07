Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 18 luglio 2021: pronostici Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Vuoi scoprire l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 18 luglio 2021? Il weekend sta per giungere al capolinea. Se sei curioso di sapere in anticipo cosa riserveranno i pianeti domenica a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, dai uno sguardo alle previsioni astrali del popolare astrologo di Lattemiele. Puntuale, come ogni giorno, arrivano le anticipazioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 18 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai metterti in testa di fare chiarezza in amore, specie se stai tenendo il piede in due scarpe. A partire dalla prossima settimana tutti i nodi verranno al pettine e sarai messo con le spalle al muro. C’è da dire che in questi giorni sei più coinvolto negli affari, nei progetti di lavoro, perché desideri prenderti quelle soddisfazioni che non hai avuto in passato. Entro la fine dell’estate ce la farai, ma sii cauto in amore!

Previsioni Paolo Fox domani domenica 18 luglio 2021: Capricorno

Domani domenica 18 luglio 2021 dovresti rimandare le scelte importanti sul lavoro. Hai davanti a te ancora dei giorni un po’ confusi, ma da fine luglio e per tutto agosto potrai recuperare alla grande. Finalmente molte situazioni si sbloccheranno e sarà più facile ottenere risultati soddisfacenti, prendere le decisioni più vantaggiose. Tieni duro ancora un altro po’!

Oroscopo domani domenica 18 luglio 2021: Acquario

Domani potrebbe essere una di quelle giornate in cui tutto va al rallentatore, per cui se hai dei programmi, muoviti in anticipo! Da giorni senti molte tensioni intorno a te, non riesci più ad andare d’accordo con le persone vicine. Più passerà il tempo, più cambierai e più diventerà impossibile conservare ogni legame, che sia d’amore o di amicizia. Cerca solo di non diventare troppo aspro con il partner!

Previsioni domani domenica 18 luglio 2021: Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani, grazie anche a una bellissima Luna, potrai vivere momenti ricchi di emozioni, soprattutto se hai iniziato da poco una relazione. Se ti piace qualcuno, ci conti parecchio e ti stai dando da fare affinché la storia decolli. Se, invece, ci sono problemi in amore, nei prossimi giorni correrai il rischio di diventare fin troppo polemico e critico. Luglio e agosto sono due mesi che richiedono una certa misura nella parole, attenzione a non eccedere nelle provocazioni.