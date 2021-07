Oroscopo Branko domani, lunedì 19 luglio 2021: predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko per domani lunedì 19 luglio 2021. Leggi le previsioni astrologiche del popolare astrologo de Il Messaggero per sapere cosa accadrà lunedì. Quali segni, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, saranno favoriti dai pianeti? Se vuoi scoprirlo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 19 luglio 2021: Leone

Come indica l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata promettente, specie per l’amore e i rapporti famigliari. Punta tutto sugli affetti, per fare il pieno di energia e ricaricare le pile. Fra pochi giorni, inoltre, comincerà la stagione del tuo compleanno e il Sole, tuo pianeta guida, tornerà attivo.

Previsioni Branko domani lunedì 19 luglio 2021: Vergine

Domani ritroverai maggiore tranquillità in famiglia, ma anche nel posto di lavoro. Avrai modo di toccare con mano la lealtà tra colleghi, grazie a un evento particolare. E più si avvicinerà la fine della settimana, più le stelle diventeranno generose nei tuoi confronti.

Oroscopo domani lunedì 19 luglio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata interessante per portare a termine buoni affari, per guadagnare soldi. In amore, invece, potrebbero nascere nuove tensioni: dovrai usare la massima cautela per non perdere le staffe.

Previsioni domani lunedì 19 luglio 2021: Scorpione

Domani ti ritroverai a fare pensieri piccanti verso una persona. Sarà l’effetto della Luna nel tuo segno che aumenterà sentimenti, emozioni e sensazioni. Oltretutto stai per cominciare un periodo decisamente più promettente, in cui avrai l’opportunità di recuperare il terreno perso, sia in amore che nel lavoro.