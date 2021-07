Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 19 luglio 2021: predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Vuoi conoscere l‘oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 19 luglio 2021? Sono tante le persone che si rivolgono alle stelle per scoprire in anteprima gli eventi futuri o per ottenere consigli preziosi. Ogni giorno il famoso astrologo di Radio Lattemiele rivela cosa avrà in servo il cielo per i segni zodiacali. Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 19 luglio 2021: Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani ti trascinerai la tensione nervosa che ha guastato la tua domenica. Per cui fai molta attenzione! Già da martedì l’umore migliorerà di gran lunga e giovedì il Sole, tuo protettore, entrerà nel segno. Insomma, sarà una settimana in crescendo, dovrai tenere duro solo durante i primi giorni. Se nelle ultime settimane hai incontrato una persona interessante, avrai buone possibilità di coltivare il rapporto e farlo diventare qualcosa di importante. L’ultima settimana di luglio sarà molto interessante per fare progetti autunnali.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 19 luglio 2021: Vergine

Domani partirà una settimana che preannuncia un miglioramento in amore. Giovedì arriverà Venere nel segno! Finalmente si potrà intravedere un recupero, se di recente ci sono stati problemi sentimentali. Certo, molto dipenderà da chi avrai al tuo fianco. Per esempio, ci sono segni perennemente insoddisfatti e in questo caso tu potrai fare ben poco. Servirà prudenza, soprattutto, con Gemelli, Pesci, Sagittario e Ariete. Chi, invece, è single e ha una gran voglia di innamorarsi, con l’ingresso di Venere questo desiderio non potrà che irrobustirsi!

Oroscopo domani lunedì 19 luglio 2021: Bilancia

Domani ci sarà ancora molta agitazione, ma verso sera ritroverai un po’ di tranquillità. In questi giorni stai fronteggiando gli effetti negativi di Mercurio opposto. È facile avere a che far con polemiche, confusione, contrasti, forse perfino dei contenziosi. Stringi i denti e non mollare, perché alla fine vincerai da ogni punto di vista. Fino al 28 del mese dovresti essere più oculato nelle spese non necessarie! Occhio a giovedì e venerdì, perché potresti accusare un leggero malessere.

Previsioni domani lunedì 19 luglio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà una settimana che prospetta un buon recupero, sia in amore, sia nel lavoro. Nelle prossime ore la Luna sarà nel tuo segno e amplificherà parecchio la tua già enorme emotività. Fino a metà settimana potresti avere qualche strascico di agitazione, ma da giovedì le cose miglioreranno in maniera netto. Mercurio in aspetto favorevole ti darà nuova lucidità e chiarezza anche riguardo la tua professione, risposte che aspettavi da tempo.