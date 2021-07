Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 19 luglio 2021: predizioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Vuoi conoscere l‘oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 19 luglio 2021? Sono tante le persone che si rivolgono alle stelle per scoprire in anteprima gli eventi futuri o per ottenere consigli preziosi. Ogni giorno il famoso astrologo di Rai2 rivela online cosa avrà in servo il cielo per i segni zodiacali. Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 19 luglio 2021: Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà una settimana che potrebbe portare nuove perplessità in amore. Non dovresti reprimere i tuoi sentimenti: se una storia non va più avanti, dovresti trovare il coraggio di dirlo all’altro. Preparati ad affrontare alcune settimane che porteranno dei contrattempi, rallentamenti in un programma di coppia o qualche ripensamento. Per fortuna la fine di luglio porterà più serenità nei rapporti famigliari, potrai riappacificarti con una persona problematica in famiglia.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 19 luglio 2021: Capricorno

Domani partirà una nuova settimana che avrà il suo culmine intorno a giovedì, quando Venere e il Sole torneranno favorevoli. Se giugno ha messo a dura prova alcune relazioni, la fine di luglio e le prime settimane di agosto porteranno di nuovo l’armonia. Anche se non otterrai proprio tutto quello che vorresti nell’immediato, cerca di avere pazienza e di accontentarti per il momento. Le storie iniziate nei giorni scorsi per gioco, potrebbero diventare più importanti.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani lunedì 19 luglio 2021: Acquario

Domani avrai ancora molta agitazione interiore: cerca di riposare, evita di affaticarti troppo. Stai attraversando un momento di passaggio alquanto delicato. Sei in piena rivoluzione, ma non hai la completa chiarezza su ciò che andrai a fare. Ecco, perché spesso ti senti teso o spaventato. Vedrai che l’autunno ti porterà più lucidità e tranquillità! Il cielo diventerà tuo complice. Nel frattempo, cerca di seguire il corso degli eventi con fiducia. Ogni cambiamento alla fine sarà per il tuo meglio. Nonostante Urano contrario dia filo da torcere alla tua autostima, prova a essere più sicuro di te stesso.

Previsioni domani lunedì 19 luglio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà tua alleata. Sfrutta queste giornate per schiarirti le idee in amore, per confrontarti con il partner. Chi ha ancora qualche incertezza riguardo la relazione da giovedì sentirà il bisogno di sollevare qualche obiezione, di testare i suoi sentimenti e quelli dell’altro. Chi, invece, sta portando avanti più storie, dovrà cercare di fare chiarezza in se stesso e prendere una decisione definitiva.