Oroscopo Branko domani, martedì 20 luglio 2021: predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko domani martedì 20 luglio 2021. Una nuova settimana di luglio è appena cominciata. Se curioso di conoscere in anteprima quali saranno i passaggi delle stelle più influenti, quali segno saranno favoriti e quali no? Dai un’occhiata alle anticipazioni dedicate a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani martedì 20 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani e nei giorni seguenti potrai vivere notti calde, momenti ad alto tasso erotico, grazie a una schiera di alleati astrali di tutto rispetto. Dovresti sfruttare queste giornate fino al 22, perché poi Venere comincerà un passaggio nuovo e si occuperà soprattutto di denaro.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni Branko domani martedì 20 luglio 2021: Vergine

Domani martedì 20 luglio 2021 un parente anziano avrà bisogno del tuo aiuto o, comunque, ti provocherà un po’ di apprensione. Cerca di dimostrarti disponibile e comprensivo e metti da parte la tua agitazione. Vedrai che tutto si risolverà per il meglio!

Oroscopo domani martedì 20 luglio 2021: Bilancia

Domani, se ti proporranno un nuovo affare o un accordo da firmare, dovresti controllare bene, prima di sottoscrivere. Mercurio sarà ancora in quadratura, sebbene per pochi giorni. A fine luglio la stella degli affari si sposterà in Leone.

Previsioni domani martedì 20 luglio 2021: Scorpione

Come indica l’oroscopo di Branko domani le stelle favoriranno specialmente le questioni riguardo la banca o le trattative immobiliari. Se da tempo stai considerando l’eventualità di comprare o vendere casa, potrai muoverti nelle prossime ore.