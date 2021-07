Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 20 luglio 2021: predizioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 20 luglio 2021. Più ci avviciniamo alla fine di luglio e più il cielo si rivoluziona, cominciano nuovi transiti importanti che stravolgeranno gli equilibri dei segni zodiacali. Sei curioso di scoprire quali novità ti riserveranno i copri celesti? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani e rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 20 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e mercoledì avrai una vitalità invidiabile, grazie alla Luna in buon aspetto e giovedì il Sole ti riempirà di grinta e ottimismo. Insomma, il tuo grande recupero è ormai un fatto concreto, così come il desiderio di riscoprire nuove emozioni. L’unico cruccio potrebbe essere di tipo economico: in questi giorni le spese potrebbero diventare più ingenti. In ogni caso la fine del mese aprirà le porte a una seconda metà del 2021 davvero molto interessante. Lunedì e martedì le stelle saranno dalla tua anche per quel che riguarda l’amore. Sarà perfino possibile disfarsi di una storia senza soffrire.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 20 luglio 2021: Toro

Domani martedì 20 luglio 2021 sul lavoro dovresti concentrarti solo sui progetti a cui tieni veramente e trascurare il resto. Non mettere le mani in pasta su tutto, perché rischierai di non concludere nulla! Purtroppo il 2021 non sarà un anno memorabile dal punto di vista dei guadagni: mettiti il cuore in pace. Chi ha un’attività in proprio potrebbe fare ancora più fatica per risalire la china. In amore dovresti fare più attenzione a non imporre di continuo la tua volontà al partner. Evita le polemiche e le provocazioni! A partire da giovedì prossimo recupererai maggiore tranquillità. Nel frattempo sforzati di mantenere salda la tua razionalità.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani martedì 20 luglio 2021: Gemelli

Domani e mercoledì non sarai al top della forma. Da alcuni giorni, purtroppo, hai perso quella vitalità che ti caratterizza da sempre. Forse sei solo alla ricerca di nuovi stimoli, di novità più entusiasmanti che non arrivano. Sii paziente! Una proposta di lavoro non soddisfa del tutto? Meglio accettarla. Non pretendere tutto e subito e cerca, piuttosto, di prendere le distanze dalle cose che ti provocano fastidio o inquietudine. Resisti, perché dal fine settimana la ruota comincerà a girare per il verso giusto. In amore converrebbe parlare dei problemi di casa entro il 22 luglio. Dopodiché aumenteranno le tensioni in famiglia.

Previsioni domani martedì 20 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cominciare a credere di più nella possibilità di vivere finalmente una vita più serena. È vero, hai avuto alcuno anni molto pesanti, ma d’ora in avanti sarà diverso! Potrai ritrovare la serenità, a patto che tu metta da parte il tuo pessimismo, la malinconia che di tanto in tanto ti prende. Oltretutto, l’autunno ti porterà nuove opportunità di lavoro molto interessanti. Per qualcuno un cambiamento importante è già in corso, per altri inizierà molto presto. Questi giorni ti stanno aiutando a rafforzare animo e fisico.