Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 20 luglio 2021: predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 20 luglio 2021. Più ci avviciniamo alla fine di luglio e più il cielo si rivoluziona, cominciano nuovi transiti importanti che stravolgeranno gli equilibri dei segni zodiacali. Sei curioso di scoprire quali novità ti riserveranno i copri celesti? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani e rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 20 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e mercoledì la Luna nel segno ti renderà molto attivo, dinamico e brillante. Nelle prossime giornate sarà impresa ardua non farsi notare da qualcuno: sarai più carismatico del tuo solito. Ecco, perché non dovresti mettere da parte l’amore. In questo momento anche non volendo, potresti fare una conoscenza speciale. Sul lavoro non sentirti in difetto se ti hanno affidato un incarico nuovo. Sarai perfettamente all’altezza del ruolo! Non strapazzarti troppo, però: anche tu hai diritto a del riposo. La fine del mese sarà molto importante per chi vorrà preparare un programma in vista dell’autunno.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 20 luglio 2021: Vergine

Domani martedì 20 luglio 2021 e mercoledì avrai un ritmo più lento, ma comunque andrai avanti! Le novità arriveranno presto: sei entrato in una fase decisamente più proficua, sotto ogni punto di vista! Il fatto di avere stelle migliori ti autorizzerà a sperare bene per il futuro. Infatti già nei prossimi giorni potrebbe sboccarsi una questione rimasta in sospeso a lungo, forse un contratto, un accordo. In amore potrai contare sull’arrivo di Venere nel segno a partire da giovedì. Ottimo presupposto per rinverdire le relazioni, ma anche per fare nuovi incontri. D’ora in avanti, e per tutto agosto, sarà possibile fare progetti di coppia importanti.

Oroscopo domani martedì 20 luglio 2021: Bilancia

Domani ritroverai il buonumore, la vitalità di un tempo. Il vero problema potrebbe essere rappresentato da una questione burocratica, legale, un contratto, delle carte che ti vincolano. Del resto, è tipico dei segni d’aria costruirsi una situazione stabile per poi sentirsi ingabbiati, soffocati dalle convenzioni, dagli obblighi. Sii prudente con le spese, perché nei prossimi giorni. potrebbero essere più alte di quanto avevi previsto. In amore dovresti cercare di ritrovare la serenità. In questo periodo la vita sentimentale potrebbe regalarti momenti di grande emotività. Se hai in mente un progetto riguardo la casa, ti converrebbe chiedere il parere di un esperto prima.

Previsioni domani martedì 20 luglio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani noterai un miglioramento, un recupero dal punto di vista delle emozioni che avrà il suo culmine giovedì. Infatti la seconda metà della settimana vedrà un nuovo transito di Venere per te decisamente più favorevole che ti restituirà la tranquillità persa. Forse non tutti i rapporti di coppia si risolveranno, ma per lo meno non avrete più quei momenti di tensione e di rabbia che hanno caratterizzati i primi giorni di luglio. Tra pochi giorni anche Mercurio tornerà attivo e tu riacquisterai una buona capacità di azione e qualche risposta in più sul lavoro.