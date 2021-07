Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 20 luglio 2021: predizioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 20 luglio 2021. Più ci avviciniamo alla fine di luglio e più il cielo si rivoluziona, cominciano nuovi transiti importanti che stravolgeranno gli equilibri dei segni zodiacali. Sei curioso di scoprire quali novità ti riserveranno i copri celesti? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani e rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 20 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, mercoledì e sabato saranno giornate molto importanti, soprattutto sul fronte lavorativo. Potrebbero esserci novità, risposte o opportunità che attendi da tempo. Non sottovalutare le tue intuizioni che avrai, perché la Luna e Marte saranno in ottimo aspetto. Dalla seconda metà della settimana, inoltre, anche il Sole tornerà positivo e ti regalerà una bella grinta. Solo in amore potrebbero esserci anche incertezze, un po’ di confusione o forse dei rallentamenti fastidiosi, Chi accusa ancora un po’ di stanchezza dovrebbe staccare la spina e concedersi un momento in mezzo alla natura.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 20 luglio 2021: Capricorno

Domani martedì 20 luglio 2021 preannuncia un periodo di riscossa che partirà ufficialmente il 22 luglio. Da giovedì e fino a Ferragosto potrai ritrovare l’amore, ma anche fare nuovi progetti di lavoro, prendere decisioni importanti. Insomma, aspettati una bella svolta che coinvolgerà ogni ambito della tua vita. Chi è in attesa di risposte, dalla seconda metà della settimana potrebbe riceverle. Alcuni nodi saranno sbrigliati, qualcuno dovrà fare i conti con un cambiamento di ruolo. Cerca, però, di concederti dei ritmi più leggeri, sia nel lavoro, sia in famiglia. Non pretendere sempre troppo da te stesso!

Oroscopo domani martedì 20 luglio 2021: Acquario

Domani si prospetta una giornata molto stimolante e più serena. Inoltre a poco a poco diventerai più dolce e disponibile anche in amore, sarai pronto ad ammorbidirti un po’. Cerca di indirizzare la tua energia incontenibile, il tuo entusiasmo verso un progetto preciso in vista dell’autunno e non disperderla inutilmente in cerca di nuovi stimoli a caso. Forse qualcosa si sta già muovendo in maniera spontanea o forse tu hai già in testa qualcosa che ti piacerebbe realizzare. Se decidi di chiudere con un’azienda fai in modo che ci sia subito un nuovo contratto da firmare!

Previsioni domani martedì 20 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un periodo che richiederà particolare attenzione in amore. Sentirai l’esigenza di mettere alla prova la solidità del tuo rapporto di coppia. A partire dalla fine di luglio e i primi giorni di agosto qualcuno dovrà affrontare una questione legale, forse legata ai soldi. Insomma, la vita sentimentale potrebbero sorprenderti in positivo, così come causarti nuovo malessere. L’unico suggerimento: prova a lasciarti alle spalle i ricordi negativi del passato e prova a pensare che le cose andranno diversamente. Sul lavoro stai attraversando un periodo di passaggio: ci vorrà pazienza.