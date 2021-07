Oroscopo Branko domani, mercoledì 21 luglio 2021: pronostici Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito puoi leggere l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 21 luglio 2021, tratto dal libro Calendario astrologico. Siamo arrivati già a metà settimana. Luglio riserverà ancora molti cambiamenti astrali che stravolgeranno gli equilibri di tutti i segni zodiacali. Cosa avranno in serbo i corpi celesti per le prossime ore? Se vuoi scoprirlo in anteprima, leggi le previsioni astrologiche rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani mercoledì 21 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani potrai contare sulla complicità della Luna nel segno e di Venere e Mercurio in aspetto favorevole. Chi da tempo è innamorato, ma non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi, in questa giornata avrà buone chance di successo. Buttati, senza timore!

Previsioni Branko domani mercoledì 21 luglio 2021: Capricorno

Domani, grazie a una Luna maliziosa che ci metterà lo zampino, farai sogni alquanto piccanti. Più passeranno i giorni, più riscoprirai la passionalità che ti è mancata nelle ultime settimane. Sarà possibile riaccendere una fiamma, se si era spenta sotto il peso delle preoccupazioni pratiche o fare nuove conoscenze intriganti.

Oroscopo domani mercoledì 21 luglio 2021: Acquario

Come indica l’oroscopo di Branko domani sarà la giornata perfetta per dedicarsi alle collaborazioni, alla comunicazione, potrai ampliare la tua rete di contatti. Non restare fermo, ma sfrutta le prossime ore, per allacciare nuove relazioni di lavoro che potrebbero tornare utili in futuro.

Previsioni domani mercoledì 21 luglio 2021: Pesci

Domani Marte, ancora in Leone, ti riempirà di grinta e voglia di darci dentro, ma potrebbe stancarti un po’. Venere, nelle stesso segno, sebbene per poco, è golosa, addirittura ingorda. Se non sei proprio giovanissimo, dovresti fare attenzione alla tua dieta e controllare colesterolo e trigliceridi!