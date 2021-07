Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 21 luglio 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Dai uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 21 luglio 2021. Come ogni giorno lo stimato astrologo di Lattemiele svela in anteprima cosa avranno in serbo gli astri per tutti i segni dello zodiaco e ci regala qualche consiglio utile. Quali eventi imprevisti e quali colpi di fortuna ti riserveranno le stelle mercoledì? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 21 luglio 2021: Ariete

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani ti aspetta una giornata decisamente entusiasmante, perché potrai contare sull’energia della Luna in aspetto favorevole, insieme a Marte e Venere. Inoltre dopo domani ance il Sole raggiungerà un’ottima posizione e tu ritroverai il buonumore, l’ottimismo di sempre. A poco a poco crescerà la tua forza, quella degna di un ariete in grado di sfondare qualsiasi ostacolo incontri lungo la propria strada. Approfitta di mercoledì per fare nuovi passi in avanti, perché in serata e per tutto il giovedì seguente potresti sentirti più nervoso. Ricordati che la tua missione in questa vita è quella di liberare gli altri dai loro blocchi, destare chi dorme.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 21 luglio 2021: Toro

Domani dovrai usare molta cautela, sia in amore, sia nel lavoro. Dal punto di vista del denaro dovresti fare particolare attenzione. Avere Saturno in aspetto contrario comporta prudenza, anche ai Toro che stanno guadagnando bene, magari ricoprendo un nuovo ruolo, sostituendo una persona. Non fare il passo più lungo della gamba, specie se la tua nuova posizione professionale non è del tutto chiara! Insomma, continui a sentirai ancora piuttosto teso. Sforzati, però, di non scaricare questa agitazione nel rapporto di coppia, altrimenti inasprirai di nuovo gli animi di entrambi.

Oroscopo domani mercoledì 21 luglio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fronteggiare una Luna in opposizione che ti renderà più nervoso del solito o ti porterà qualche disturbo in amore. Se da giorni ti stai trascinando dietro del malumore in casa, hai un problema con il partner, d’ora in avanti dovrai munirti di grande pazienza e disponibilità. La fine di luglio sarà molto agitata, polemica, a rischio contrasti accesi. Forse anche la professione sarà causa di tensione nervosa. Forse dovrai ripartire da zero, con nuove collaborazioni, nuovi colleghi e superiori. Insomma, servirà nelle prossime giornate estrema cautela.

Previsioni domani mercoledì 21 luglio 2021: Cancro

Domani si preannuncia un giorno stimolante, ma già da giovedì avrai 48 ore piuttosto deludenti. La tua è una settimana di alti e bassi: niente a che vedere con le lotte e l’angoscia vissuta in passato! Il periodo buio è ormai un ricordo lontano e tu stai andando incontro a un anno ricco di novità interessanti. Non c’è più nulla da temere! Nei prossimi giorni dovrai soltanto provare a contrastare gli effetti di una Luna storta, ma saranno passeggeri! Sul fronte lavorativo è probabile che qualcuno riceverà un’offerta ghiotta fra pochi giorni: non fatevela sfuggire, anche se vorrà dire ricominciare da capo. Anche in amore riemergerà una certa speranza, la voglia di rimettersi in gioco, per provare emozioni che non sentivi da parecchio tempo.