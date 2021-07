Chi sono i più fastidiosi? Lo dice il segno zodiacale

La concezione di persona fastidiosa può abbracciare una larga fetta di invididui e situazioni, essendo una definizione piuttosto generica. Tuttavia alcune cose accomunano tutti gli esponenti della categoria, come ad esempio la difficoltà ad essere tollerato per posizioni o idee troppo rigide, oppure nel senso più puro del termine, ossia in quanto a presenza fisica poco tollerante e rispettosa degli altri. Poi ci sono quelli che lo sono inonsapevolmente, ma che comunque riescono a rendere anche una semplice conversazione decisamente “pesante”.

E’ sempre difficile capire chi è tendente ad essere fastidioso, lo zodiaco può aiutarci a capirlo prendendo in esame le peculiarità dei segni.

Leone

Egocentrico, accentratore e decisamente inopportuno in alcuni frangenti: Leone tende ad essere adorato o detestato a seconda da chi ha intorno e sopratutto dalla situazione.

Leone infatti ha la tendenza a prendere tutto molto alla leggera e per questo appare disinteressato ed intollerante sopratutto se una particolare questione non lo riguarda.

Cancro

E’ difficile trovare qualcuno che riesca a tollerare un esponente del Cancro per tutta la durata di una giornata, semplicemente perchè spesso è difficile “stargli dietro” dal punto di vista dell’umore. Basta veramente poco per farli cambiare umore, anzi spesso sono le situazioni futili a metterli maggiormente in crisi. Spesso quindi vengono evitati proprio perchè creano una tensione non indifferente.

Scorpione

La testadaggine e la perenne volontà a non piegarsi a idee diverse dalla propria spiega parzialmente perchè solitamente ha una ristretta cerchia di amici che lo romprendono e lo supportano. Scorpione difficilmente si adatta a contesti particolari totalmente opposti alle proprie idee, quindi meglio non aspettarsi una mentalità sempre pronta ad aprirsi.

Capricorno

Apparentemente disponibili ad ogni cambiamento, in realtà tendono ad esserlo prevalentemente quando può portar loro qualche sorta di vantaggio o sviluppo personale.

Le gesta disinteressate non sono il loro pane, anzi spesso si oppongono in maniera piuttosto evidente.