Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 22 luglio 2021: pronostici Leone, Vergine, Scorpione e Bilancia

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 22 luglio 2021. Siamo al giro di boa di questa settimana: quali novità stravolgeranno le geometrie astrali? Venere arriverà nel segno della Vergine, il Sole in Leone, dando il via alla sua stagione del compleanno. Come influiranno i nuovi passaggi dei pianeti sulle vite dei segni zodiacali, lo scopriremo nel corso delle prossime giornate. Se vuoi scoprire cosa ti riserveranno le stelle giovedì, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 22 luglio 2021: Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani l’arrivo del Sole nel tuo segno sancirà l’inizio del tuo compleanno. Finalmente ritroverai una grande forza, il coraggio di affrontare nuove sfide. Ricordati, però, che Saturno è ancora in aspetto opposto. Questo vuol dire che non puoi agire d’impulso, ma devi prendere decisioni con razionalità, perché nulla ti pioverà dall’alto. Anche se vorrai raddoppiare un risultato, un successo, dovrai rimboccarti le maniche e ricominciare da capo. Occhio alla distrazione, perché potrebbe causarti qualche problema: cerca di scaricare i pesi di troppo.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 22 luglio 2021: Vergine

Domani e venerdì si preannunciano due giornate molto intriganti dal punto di vista amoroso. Qualcuno scoprirà di avere un profondo interesse verso una persona, qualcun altro proverà emozioni intense come non accadeva da tempo. Insomma, tornerà la voglia di innamorarsi. Ora che Vergine trasloca nel tuo segno avrai la possibilità di recuperare terreno, anche nel lavoro. Dovresti approfittare di questi giorni per fare una richiesta che aspetti da un po’, per proporre, parlare, candidarti. Potrai tentare una nuova strada, provare a stare meglio. A fine mese anche Marte raggiungerà il tuo segno e tu ti sentirai forte e vitale come non mai.

Oroscopo domani giovedì 22 luglio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì sarai preda di enorme caos, confusione provocata da circostanze esterne. Forse qualche parente causerà delle complicazioni, forse dovrai discutere con una persona o dovrai affrontare dei contrattempi che rallenteranno il tuo lavoro. Qualsiasi sia il problema, ti converrà avere molta prudenza e aspettare sabato, quando le cose si sistemeranno da sole. Non strapazzarti troppo ed evita di fare le ore piccole, perché tra giovedì e venerdì potrebbe emergere perfino un leggero malessere. Niente di cui preoccuparsi! Già a partire dal fine settimana ci sarà un buon recupero psico-fisico.

Previsioni domani giovedì 22 luglio 2021: Scorpione

Domani e venerdì avrai modo di riavvicinarti a una persona, di riportare la tranquillità in una relazione. Ecco, perché dovresti sfruttare le prossime 48 ore per l’amore, per recuperare la tua vita sentimentale che negli ultimi tempi è stata piuttosto agitata. Anche chi non ha litigato con il partner, nelle settimane passate potrebbe essersi sentito soffocato e aver represso il suo fastidio, la propria insofferenza. I single potrebbero fare un incontro interessante: magari non sarà duraturo, ma potrebbe regalarti sensazioni che non provavi da tempo. A poco a poco se ne andranno anche le fatiche e la stanchezza vissuti nei giorni scorsi.