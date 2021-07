Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 22 luglio 2021: rivelazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 22 luglio 2021. Siamo al giro di boa di questa settimana: quali novità stravolgeranno le geometrie astrali? Venere arriverà nel segno della Vergine, il Sole in Leone, dando il via alla sua stagione del compleanno. Come influiranno i nuovi passaggi dei pianeti sulle vite dei segni zodiacali, lo scopriremo nel corso delle prossime giornate. Se vuoi scoprire cosa ti riserveranno le stelle giovedì, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 22 luglio 2021: Ariete

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì potresti essere molto agitato, intrattabile o giù di corda, stanco. Dovrai fare molta attenzione a non perdere le staffe, ma sappi che non saranno le esplosioni di rabbia e angoscia provate negli ultimi due anni. Ora sei consapevole di avere ritrovato la forza e le risorse per ottenere tutto ciò che vuoi. Resisti, perché da sabato ritornerai in piena forma! Oltretutto, nelle prossime ore il Sole comincerà un passaggio importante che influirà su ogni aspetto della tua vita. Se nelle relazioni di vecchia data ci sono molti battibecchi è perché finalmente adesso vuoi ribadire le tue esigenze e i tuoi diritti.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 22 luglio 2021: Toro

Domani e dopo domani saranno due giorni vantaggiosi, se devi parlare con qualcuno, discutere una faccenda importante. Forse dovrai prendere alcune decisioni delicate, che riguardano la tua vita privata e quella professionale. Magari una nuova opportunità si presenterà alla tua porta, ma non sarà facile accettarla o meno. Perfino il rinnovo di un contratto potrebbe da un lato provocare serenità, dall’altro lato agitazione, perché non corrisponde al tuo desiderio. Per fortuna, un settore che andrà decisamente meglio sarà l’amore, grazie al nuovo transito di Venere. Weekend importante per le coppie che vorranno confrontarsi a cuore aperto.

Oroscopo domani giovedì 22 luglio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la forza di farti valere, di farti le tue ragioni. La fine del mese e i primi giorni di agosto saranno importanti per parlare chiaro di una questione legata alla casa e alla famiglia. È ora di dire come la pensi e non sviare più il discorso! Per quel che riguarda i rapporti di coppia dovresti usare molta cautela, soprattutto se sentirai il bisogno di mettere in dubbio l’altro. Cerca di fare leva su tutta la saggezza e la buona volontà che avrai per evitare complicazioni inutili in amore. Anche le relazioni nate da poco potrebbe incappare in un problema, se uno dei due non ha superato un blocco del passato.

Previsioni domani giovedì 22 luglio 2021: Cancro

Domani e venerdì avrai a che fare con un po’ di confusione in più, con qualche emozioni difficile da gestire. Sarà solo un momento passeggero e già sabato tornerà il sorriso. In estate il tuo umore rimarrà altalenante per colpa delle vicissitudini lavorative, ma c’è da dire che il tuo segno è lunatico per nascita ed è proprio questo il tuo fascino! Spesso e volentieri hai la sensazione di dover affrontare il mondo sempre da solo. Se nelle prossime 48 ore incontrerai dei ritardi o contrattempi, non agitarti! Durante il fine settimana le tue cose torneranno a muoversi, anche se piano piano. Servirà calma e pazienza anche in amore, almeno fino al weekend.