Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 23 luglio 2021: profezie per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, per conoscere in anteprima le profezie che il famoso astrologo romano rivela circa la giornata di venerdì. Quali segni zodiacali saranno favoriti dai pianeti e quali messi alla prova durante il weekend? Come tutti i giorni Paolo Fox legge il futuro nelle stelle e ci suggerisce indicazioni utili per sfruttare al meglio l’aiuto proveniente dal cielo. Se vuoi scoprire cosa accadrà nelle prossime ore ai segni dello zodiaco, dai uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto nello specifico a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto da Astri.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 23 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà un fine settimana ad altissimo rischio discussioni e polemiche in famiglia. Negli ultimi tempi sei stato molto preso dal lavoro, preoccupato per le incertezze continue e talvolta anche sotto pressione per i nuovi incarichi. Se al tuo fianco hai una persona poco comprensiva, scontrosa e non riconoscente, sarà facile andare su tutte le furie! Sforzati di mantenere la calma.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 23 luglio 2021: Vergine

Domani venerdì 23 luglio 2021 dovrai cominciare a darti da fare, ad approfittare di questi nuovi transiti astrologici decisamente più favorevoli. Anche se l’anno scorso ha deciso di prenderti un anno sabbatico per affinare le tue qualità e le tue competenze, d’ora in avanti potrai fare passi in avanti. Le stelle porteranno presto novità importanti, opportunità lavorative da cogliere al volo. Anche in amore sarai uno fra i segni favoriti, merito di Venere nel segno. Più di una Vergine potrebbe ritrovarsi attratto, di punto in bianco, da una personalità del tutto opposta alla propria!

Oroscopo domani venerdì 23 luglio 2021: Bilancia

Domani si prospetta un venerdì alquanto pesante, per colpa di complicazioni impreviste, discussioni o per questioni di economiche e legali. Insomma, dovrai fare attenzione a qualche bolletta non pagata oppure a non infilarsi dentro una disputa! Per fortuna, a partire da sabato la tua ruota comincerà a girare e per te si aprirà un ciclo molto più felice e proficuo. Si tratta solo di tenere duro per le prossime 24 ore.

Previsioni domani venerdì 23 luglio 2021: Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata utile per programmare un weekend più tranquillo e senza troppi scossoni. Se le prossime ore ti vedranno ancora piuttosto energico e sereno, sabato e domenica tornerà di nuovo quell’agitazione che ti ha turbato per tutto luglio. La settimana potrebbe concludersi con nuovi dubbi o contrasti in amore, ecco perché dovresti farti trovare pronto e rilassato. Chiarisci ogni cosa venerdì e poi regalati due giorni più pacati.