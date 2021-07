Oroscopo Branko domani, sabato 24 luglio 2021: predizioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Leggi l‘oroscopo di Branko per domani sabato 24 luglio 2021 rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il mese sta per volgere al termine. Prima che luglio passi il testimone ad agosto ci saranno nuovi transiti astrologici che porteranno novità emozionanti nelle vite di molti segni zodiacali. Se vuoi dare un’occhiata in anteprima agli eventi del prossimo weekend, se vuoi scoprire cosa ti riserveranno le stelle, continua a leggere l’articolo. Ecco di seguito le previsioni astrali dedicate ai primi 4 segni dello zodiaco, tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani sabato 24 luglio 2021: Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà una di quelle giornate in cui ritroverai la fame di un tempo, la voglia di ottenere tutto quello che desideri, sia in amore, sia nella professione. E con un cielo così promettente, niente potrà impedirti di farcela. Il successo è dietro l’angolo!

Previsioni Branko domani sabato 24 luglio 2021: Capricorno

Domani sabato 24 luglio 2021 dovrai fermarti per fare i conti in famiglia. È probabile che tu debba confrontarti con alcuni famigliari, spiegare loro le tue ragioni. Finalmente il cielo sta tornando a tuo favore, per cui non c’è motivo di innervosirsi o, peggio ancora, infuriarsi. Cerca di discutere, mantenendo la calma che ti contraddistingue da sempre.

Oroscopo domani sabato 24 luglio 2021: Acquario

Domani dovrai fare i conti con una Luna piena particolarmente difficile. Oltretutto Marte si troverà ancora nel segno del Leone, per cui in opposizione, e da lì ti sottrarrà forza fisica. Cerca di badare alla salute, riguardati e sfrutta il weekend per recuperare le tue energie.

Previsioni domani sabato 24 luglio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani uno splendido plenilunio stuzzicherà la tua immaginazione, i sogni. Inoltre il tuo Nettuno sarà in trigono a Mercurio: come conseguenza avrai una grande capacità creativa, Sarà un periodo fertile per le idee, la razionalità e l’intuizione saranno in piena armonia.