Oroscopo Branko domani, domenica 25 luglio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Branko per domani domenica 25 luglio 2021 dedicato ai 4 segni mezzani dello zodiaco. Curioso di scoprire come si concluderà il tuo fine settimana secondo le previsioni delle stelle? Continua a leggere l’articolo e scoprirai cosa rivela il famoso astrologo de Il Messaggero per la giornata di domenica. Come ogni giorno, sul sito pubblichiamo l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani domenica 25 luglio 2021: Leone

Come prevede l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata alquanto delicata. Dovrai usare la massima cautela, perché rischierai di esplodere, specie se qualcuno ti provocherà. Occhio soprattutto a chi dovrà affrontare un ex: il rischio di lite sarà altissimo!

Previsioni Branko domani domenica 25 luglio 2021: Vergine

Domani domenica 25 luglio 2021 ti aspettano novità interessanti, sia nel lavoro sia in amore. Finalmente stai risalendo la china! Se finora ci sono stati ritardi, blocchi o rallentamenti, sappi che nelle prossime ore potresti ottenere perfino un nuovo incarico o concludere un affare importante.

Oroscopo domani domenica 25 luglio 2021: Bilancia

Domani l‘amore sarà protagonista indiscusso della tua giornata. Non potrebbe essere altrimenti con una Luna così splendente che da un giorno illumina la tua vita. Goditi questa giornata pensando solo ai sentimenti e tenendo al di fuori gelosie, invidie e provocazioni altrui.

Previsioni domani domenica 25 luglio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani ti porterai dietro gli strascichi dello scorso plenilunio provocante. Dovresti fare molta attenzione a non arrabbiarti, non perdere la pazienza e sii prudente nei lavori di casa, nella guida, in ogni attività. La distrazione potrebbe causarti qualche piccolo incidente!