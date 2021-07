Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 25 luglio 2021: predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 25 luglio 2021, riguardo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Anche questa settimana di luglio sta per volgere al termine. Quali segni saranno favoriti dalle stelle e quali bersagliati? Se rientri tra i 4 segni centrali dello zodiaco e sei curioso di scoprire in anteprima come finirà il tuo weekend, continua a leggere l’articolo. Come ogni giorno Paolo Fox, l’astrologo più seguito dagli italiani, ci svela alcune anticipazioni astrologiche attraverso l’applicazione Astri. Ecco di seguito le previsioni per domani, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 25 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna in opposizione potrebbe causarti del malessere, psicologico o fisico. Dovresti riguardare la salute, specie se si tratta di articolazioni. Non distrarti mentre fai i lavori di casa! A livello emotivo ti sentirai giù di corda, forse messo da parte: non reagire, prendendo le situazioni di petto. Prova a mantenere un certo equilibrio interiore.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 25 luglio 2021: Vergine

Domani domenica 25 luglio 2021 potrebbe emergere un po’ di caos, ma sarà solo un momento di passaggio. È probabile che tu abbia azzardato troppo oppure hai dovuto aiutare un parente in difficoltà, hai avuto spese inattese. Insomma, un piccolo problema che riuscirai a superare nei prossimi giorni. Questo periodo rimane comunque molto promettente e tu avrai presto nuove occasioni da cogliere al volo. Anche l’amore potrà regalarti sorprese piacevoli: guardarti intorno. Se ti organizzerai in tempo, potrai goderti un ferragosto molto emozionante.

Oroscopo domani domenica 25 luglio 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani ritroverai finalmente serenità ed energia. Ti sentirai più bendisposto nei confronti degli altri, ma ti converrà mantenere gli occhi ben aperti. Ci sono alcune persone che provano invidia per i risultati ottenuti, che tenteranno di sollevare qualche polemica gratuita. L’unica nota storta sarà provocata da un Mercurio dissonante: possibili ritardi o rallentamenti fastidiosi. Sii paziente! In amore fai attenzione a non reagire in maniera troppo dura, se il partner manifesterà un po’ di gelosia.

Previsioni domani domenica 25 luglio 2021: Scorpione

Domani dovrai assecondare la tua voglia di recuperare tranquillità. Fai leva sull’energia che ancora ti rimarrà, nonostante inizi a fare capolino una profonda insoddisfazione, forse qualche dubbio tornerà in auge. Meglio tenersi alla larga dai litigi, piuttosto che diventare polemici o, peggio ancora, aggressivi con le parole. Per questa domenica evita i problemi e le difficoltà e prov a rilassarti un po’ di più.