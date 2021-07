Oroscopo Branko domani lunedì 26 luglio 2021: pronostici per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per domani lunedì 26 luglio 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Mentre il weekend sta per finire, una nuova settimana è alle porte. Curioso di scoprire in anteprima quali sorprese e quali complicazioni avranno in serbo le stelle per i segni zodiacali? Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 26 luglio 2021: Sagittario

Come indica l’oroscopo di Branko domani sarai colto da un po’ d’ansia, del tutto immotivata. Preparati ad affrontare 48 ore alquanto faticose, in cui procederai al rallentatore. Meglio ridurre i tuoi appuntamenti e rinviare quelli più importanti a mercoledì prossimo. Resisti! Sarà solo una nuvola di passaggio.

Previsioni Branko domani lunedì 26 luglio 2021: Capricorno

Domani lunedì 26 luglio 2021 realizzerai di essere circondato da amici e colleghi sinceri e leali, felici di sostenerti e darti una mano nel momento del bisogno. Finalmente potrai dire addio al periodo buio vissuto di recente e recuperare la speranza nel tuo futuro, la fiducia nelle persone intorno.

Oroscopo domani lunedì 26 luglio 2021: Acquario

Domani e martedì saranno due giorni particolarmente fruttuosi er quel che riguarda gli investimenti e le trattative immobiliari. Se stai pensando di cambiare casa, vendere o comprare un immobile, dovresti agire nelle prossime 48 ore e non aspettare. Le stelle saranno dalla tua parte!

Previsioni domani lunedì 26 luglio 2021: Pesci

Secondo l’astrologo Branko domani, merito della Luna in aspetto favorevole, i tuoi occhi saranno letteralmente stregati. Si preannuncia una giornata molto intrigante, soprattutto sul fronte amoroso. Fai solo attenzione a non infilarti in qualche storia poco trasparente, perché alla fine ne soffriresti!