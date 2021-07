Oroscopo Branko domani, mercoledì 28 luglio 2021: anticipazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per la giornata di domani mercoledì 28 luglio 2021. I giorni scorrono veloci e in un baleno siamo già a metà settimana! Quali sorprese riserveranno i pianeti ai 4 segni finali dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anteprima, continua a leggere l’articolo. Come ogni giorno il popolare astrologo di RDS regale a tutti i segni zodiacali alcune anticipazioni circa la giornata, offre suggerimenti preziosi da seguire, dritte efficaci. Se sei incuriosito, leggi le seguenti previsioni astrali rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani mercoledì 28 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio e Giove torneranno attivi e tu potrai approfittarne, per portare avanti i tuoi progetti. La Luna in Ariete ti regalerà una bella carica di vitalità e grinta! L’unico cruccio sarà rappresentato dall’amore: qualcosa non va con il partner o in famiglia. Meglio fare molta attenzione, soprattutto se da giorni ti senti piuttosto insofferente.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni Branko domani mercoledì 28 luglio 2021: Capricorno

Domani mercoledì 28 luglio 2021 e giovedì saranno due giorni un po’ fiacchi, ma già da venerdì potrai recuperare! Oltretutto ti aspetta un fine settimana che promette emozioni speciali in amore: preparati fin d’ora! I nuovi passaggi di Mercurio e Giove daranno un nuovo slancio al lavoro. D’ora in avanti potrai concludere affari rimasti in sospeso, ma anche avviare nuovi progetti che ti daranno buoni risultati.

Oroscopo domani mercoledì 28 luglio 2021: Acquario

Domani accoglierai Giove, la stella della fortuna, nel tuo segno, mentre Mercurio sarà in opposizione. Potrai comunque portare avanti i tuoi progetti senza intoppi, a patto che tu non perda la testa per troppa insofferenza. Dovrai procedere passo dopo passo, anche se talvolta il peso di regole e limiti diventerà insostenibile. Tieni duro! Le soddisfazioni arriveranno molto presto.

Previsioni domani mercoledì 28 luglio 2021: Pesci

Come indica l’oroscopo di Branko domani saluterai Giove che si trasferirà nel segno dell’Acquario, ma non sarà un male! Il vero neo di questi giorni è Venere che si trova in opposizione e continua a procurarti dubbi e insicurezze in amore. Dovresti prenderti del tempo per riflettere e provare a schiarirti le idee: sei ancora innamorato della persona che hai al tuo fianco?