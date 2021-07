Oroscopo Branko domani, mercoledì 28 luglio 2021: indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per la giornata di domani mercoledì 28 luglio 2021. I giorni scorrono veloci e in un baleno siamo già a metà settimana! Quali sorprese riserveranno i pianeti ai 4 segni di mezzo dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anteprima, continua a leggere l’articolo. Come ogni giorno il popolare astrologo di RDS regale a tutti i segni zodiacali alcune anticipazioni circa la giornata, offre suggerimenti preziosi da seguire, dritte efficaci. Se sei incuriosito, leggi le seguenti previsioni astrali rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani mercoledì 28 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani accoglierai Mercurio nel segno, mentre Giove si trasferirà in Acquario. Questi nuovi passaggi astrologici potrebbero portare novità nel lavoro, forse un nuovo incarico. In questo momento sarebbe più importante mettere in piedi una squadra efficace, nuovi alleati su cui contare, piuttosto che accettare nuove sfide professionali.

Previsioni Branko domani mercoledì 28 luglio 2021: Vergine

Domani mercoledì 28 luglio 2021 Giove si sposterà nel cielo dell’Acquario e Mercurio in Leone. Non dovrai preoccuparti! Non ci saranno contraccolpi nella tua vita, anzi potrai portare avanti i tuoi progetti con successo. Non scoraggiarti di fronte al più piccolo intoppo, perché stai vivendo un periodo che potrebbe riservarti belle soddisfazioni.

Oroscopo domani mercoledì 28 luglio 2021: Bilancia

Domani e giovedì saranno due giorni alquanto fiacchi, per via di quella Luna in aspetto opposto. Per fortuna, si tratterà solo di una nuvola di passaggio! In compenso Mercurio e Giove inizieranno due transiti positivi che ti permetteranno di mettere a posto ogni contenzioso, ogni questione burocratica o legale rimasta in sospeso.

Previsioni domani mercoledì 28 luglio 2021: Scorpione

Come indica l’oroscopo di Branko domani Giove e Mercurio diventeranno dissonanti, ma grazie a una Venere amica il tuo umore migliorerà di gran lunga. Con un piccolo sfora sarà possibile perfino riportare la pace in amore e in famiglia, se nelle settimane scorse ci sono stati molti contrasti. Agosto sarà un mese decisamente più sereno rispetto a luglio!