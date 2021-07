Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 28 luglio 2021: anticipazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 28 luglio 2021 riguardo i 4 segni finali dello zodiaco. Tutti i giorni lo stimato astrologo di Rai2 regala in anteprima le sue previsioni astrologiche per la giornata successiva. Sei curioso di scoprire come proseguirà la tua settimana? Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, tratto dal suo libro L’oroscopo 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 28 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e giovedì ti sentirai in piena forma grazie al passaggio lunare nel cielo dell’amico Ariete. Approfittane, per fare qualcosa di bello! In genere, però, c’è da dire che stai avendo ancora problemi in amore o in famiglia. Dovresti fare molta attenzione, perché Venere contraria sarà severa: al suo nuovo transito resteranno in piedi solo le coppie davvero affiatate. Servirà molta pazienza se in famiglia hai dovuto affrontare dei ritardi fastidiosi che hanno rallentato progetti importanti.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 28 luglio 2021: Capricorno

Domani mercoledì 28 luglio 2021 e giovedì avrai la grinta sotto i piedi, ma si tratta solo di un momento passeggero! Nel complesso stai attraversando un periodo di rinascita, di ritrovata pace interiore ed esteriore. Nel lavoro non mettere da parte i nuovi progetti per portare a termine tutti gli arretrati accumulati! Preparati a vivere un weekend cha favorirà soprattutto l’amore, i rapporti di coppia e i nuovi incontri.

Oroscopo domani mercoledì 28 luglio 2021: Acquario

Domani ritroverai una bella forza, anche se da giorni ti porti dietro una certa insofferenza, la voglia di liberarti di molti limiti e pesi. Da un po’ di tempo a questa parte sei proiettato nel futuro, perché sai che potrà regalarti una vita nuova. Ricordati, però, che esistono anche dei doveri, responsabilità di lavoro, di soldi di cui bisogna tenere conto. Una parte di te vorrebbe stare più tranquillo, ma alla fine non ce la fai mai!

Previsioni domani mercoledì 28 luglio 2021: Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti avere nuove incertezze o dubbi in amore. Ora devi solo capire che la persona che hai vicino ti piace davvero oppure no. È tempo di fermarsi e fare chiarezza, anche perché il 2022 sarà un anno che potrà riservarti molte sorprese. Ti converrebbe risolvere ogni contenzioso ancora aperto in questi mesi.