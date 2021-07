Oroscopo Branko domani, giovedì 29 luglio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko per domani giovedì 29 luglio 2021 rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Sono sempre più numerosi gli italiani che si rivolgono alle stelle per conoscere il proprio futuro, avere piccole dritte o suggerimenti da parte dell’astrologia per affrontare la giornata. Se anche tu vuoi scoprire in anteprima cosa avranno in serbo gli astri domani, continua a leggere l’articolo. Di seguito ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più seguiti del paese, Branko. Ecco, quindi, l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal lirbo Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani giovedì 29 luglio 2021: Leone

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Marte ti abbandonerà per traslocare nel segno della Vergine. Non sarà un male, ma dovrai comunque evitare di fare passi azzardati o di infilarti in nuove sfide professionali molto agguerrite. Meglio prendere le cose con più rilassatezza, accontentarsi di quel che viene senza troppe pretese. Ricordati che Saturno è sempre in aspetto contrario.

Previsioni Branko domani giovedì 29 luglio 2021: Vergine

Domani giovedì 29 luglio 2021 si comincerà a fare sul serio! Marte e Venere saranno nel tuo segno: la loro presenza porterà novità importanti nella tua vita, sotto ogni punto di vista. Ti aspettano nuove opportunità professionali, ma anche incontri interessanti, progetti di coppia finalmente possibili! Insomma, si tratta di stelle che non ti deluderanno, se saprai metterti in gioco con fiducia e coraggio.

Oroscopo domani giovedì 29 luglio 2021: Bilancia

Domani Marte si sposterà nel cielo della Vergine, ma non diventerà avaro di energia nei tuoi confronti. Certo, però, nelle prossime 48 ore dovrai fare particolare attenzione, perché la Luna sarà in aspetto opposto. Se dovessi ritrovarti nel mezzo di nuove polemiche in amore o in famiglia, cerca di mantenere la calma e non reagire di petto.

Previsioni domani giovedì 29 luglio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani Marte comincerà un nuovo transito che ti aiuterà a recuperare dal punto di vista psicofisico. D’ora in poi la vita sentimentale potrebbe avere un nuovo slancio, ma tu dovrai impegnarti per non rivangare il passato, i momenti difficili vissuti nelle settimane passate. Prova a voltare pagina e ricominciare da capo.