Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 29 luglio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 29 luglio 2021. Anche l’ultima settimana di luglio sta scivolando via e in un attimo siamo già a giovedì. Quali ultime sorprese riserverà luglio ai segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anteprima, dai uno sguardo alle previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicate a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 29 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ci sarà una splendida Luna in Ariete a rischiarare il tuo percorso. Sul fronte lavorativo potrebbe esserci una novità importante, anche se è probabile che tu debba accettare un compromesso, adattarti a una situazione. Purtroppo con Saturno ancora in opposizione non si può pretendere tutto! In amore saranno favorite le nuove conoscenze. Le relazioni messe a dura prova da un momento di crisi saranno prese d’assalto durante il prossimo weekend: meglio fare attenzione!

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 29 luglio 2021: Vergine

Domani giovedì 29 luglio 2021 comincerà un periodo favorevole, sia in amore sia nel lavoro. Sarai particolarmente richiesto, troverai soluzioni efficaci per risollevare tua libera professione, nuovi incarichi, proposte e novità interessanti. Insomma sarai protagonista indiscusso delle prossime giornate. Il fine settimana sarà utile per l’amore, per parlare, superare una difficoltà o solo riportare l’armonia in casa.

Oroscopo domani giovedì 29 luglio 2021: Bilancia

Domani e dopo domani saranno due giorni in cui dovresti fare lo stretto necessario e nulla di più. Non strapazzarti troppo! Avvertirai una certa tensione nell’aria, dovrai fronteggiare nuovi contrasti con il partner, con famigliari e parenti. Insomma, ti aspettano 48 ore piuttosto complicate: sii prudente!

Previsioni domani giovedì 29 luglio 2021: Scorpione

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e fino a domenica dovrai mantenere la lucidità, sennò rischierai di farti travolgere dalla malinconia. È probabile che torni in mente un ricordo passato, forse un dissapore con il partner nato nei giorni scorsi e ancora non superato. Sforzati di ritrovare il sorriso, di voltare pagina e non pensare più ai momenti tristi vissuti durante il mese di luglio.