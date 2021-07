Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 29 luglio 2021: pronostici per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 29 luglio 2021. Anche l’ultima settimana di luglio sta scivolando via e in un attimo siamo già a giovedì. Quali ultime sorprese riserverà luglio ai segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anteprima, dai uno sguardo alle previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicate a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 29 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì ritroverai una buona forma psicofisica. Cerca, però, di fare molta attenzione in amore, perché Venere sarà in aspetto contrario. Nei prossimi giorni potresti incappare in qualche incertezza, in rallentamenti irritanti oppure rischierai di confondere una forte attrazione per una storia importante. Cerca di tenere i piedi ben saldi a terra.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 29 luglio 2021: Capricorno

Domani giovedì 29 luglio 2021 dovresti usare molta cautela, specie se ti accorgerai che non tutto filerà liscio. Anziché arrabbiarsi o sprecare energia e tempo per provare a risolvere alcuni problemi, rimanda ogni questione al fine settimana, quando tu sarai più energico e vigoroso. Il prossimo weekend infatti promette grandi cose!

Oroscopo domani giovedì 29 luglio 2021: Acquario

Domani potresti sentirti in apprensione per la tua professione e i soldi. In questo momento avresti un gran bisogno di più stimoli, più energia e forse di condividere di più con gli altri ciò che provi. Sappi che entro i mesi autunnali vivrai in cambiamento profondo che potrebbe riguardare anche l’ambiente di lavoro. Insomma, ci saranno novità importanti che potrebbero agitarti fin d’ora.

Previsioni domani giovedì 29 luglio 2021: Pesci

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata piuttosto delicata in amore. Dovresti avere molta prudenza, misurare le tue parole, soprattutto se stai frequentando un Gemelli o una Vergine. Chi, invece, è legato sentimentalmente al Toro o allo Scorpione dovrà fare i conti con la troppa gelosia! Per fortuna il weekend promette un bel recupero.