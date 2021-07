Oroscopo Branko domani, venerdì 30 luglio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Vuoi conoscere l‘oroscopo di Branko per domani venerdì 30 luglio 2021? Continua a leggere l’articolo e scoprirai in anteprima come inizierà l’ultimo fine settimana di luglio dei 4 segni zodiacali di mezzo. Questo mese sta per volgere al termine, ma prima di passare il testimone ad agosto ha in serbo ancora qualche novità importante. Se sei incuriosito, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Branko per domani, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Branko domani venerdì 30 luglio 2021: Leone

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani avrai grandi idee da mettere in pratica. Non sottovalutare nessuno impulso o intuizione che questa Luna potrebbe procurarti. Anche un’idea apparentemente banale potrebbe riservarti delle sorprese inaspettate!

Previsioni Branko domani venerdì 30 luglio 2021: Vergine

Domani venerdì 30 luglio 2021 Marte arriverà nel tuo segno e con sé porterà una bella forza, passione e carisma. Sei decisamente uno fra i segni favoriti di questo weekend: preparati a vivere momenti ricchi di emozioni intense, soddisfazioni e novità interessanti, in amore e nel lavoro.

Oroscopo domani venerdì 30 luglio 2021: Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani sarà tempo di fare le valigie e regalarsi una pausa dalla vita quotidiana. Da giorni potresti accusare piccoli cali di energia, nonostante tu sia stato sostenuto da un ottimo Marte. Stacca il cervello dalle preoccupazioni, dalle provocazioni o gelosie che percepisci intorno a te e prova a divertirti un po’.

Previsioni domani venerdì 30 luglio 2021: Scorpione

Domani dovrai usare cautela negli affari, non fare il passo più lungo della gamba. Già da un paio di giorni Mercurio è in aspetto contrario: questo si tradurrà in possibili contrattempi o complicazioni sul lavoro, nella comunicazione o nei rapporti con gli altri. Meglio puntare tutto sull’amore, considerato il fatto che Venere è tornata da poco attiva.