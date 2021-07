Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 31 luglio 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 31 luglio 2021 – Anche questa settimana sta per volgere al termine. Come inizierà il weekend di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se vuoi scoprire quali segni saranno favoriti dalle stelle, dai un’occhiata alle anticipazioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani. Le seguenti predizioni sono ricavate dall’app. Astri di Paolo Fox e dal libro Oroscopo 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 31 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il tuo weekend partirà con il piede giusto. Se non t’infilerai dentro situazioni conflittuali e non sperpererai denaro inutilmente, si preannuncino due giornate serene. Se metterai in discussione una relazione, sarà solo perché non hai più intenzione di frequentare persone disoneste e scorrette. Per il resto, sappi che la tua rivalsa è alle porte. se di tanto in tanto ti assale la stanchezza, stringi i denti e va’ avanti!

Previsioni Paolo Fox domani sabato 31 luglio 2021: Toro

Domani sabato 31 luglio 2021 potrebbero nascere dei piccoli turbamenti interiori. Ora che Venere è a favore dovresti provare a riappacificarti con una persona, specie se nelle scorse settimane ci sono stati problemi. Le prossime 48 ore permetteranno riavvicinamenti, riconciliazioni: approfitta di queste stelle! Anche il lavoro potrebbe diventare causa di agitazione o, quanto meno, perplessità. Qualcuno sarò intimorito all’idea di lavorare su un nuovo progetto, qualcun altro sarà deluso dalla paga. Possibili ritardi nel portare a compimento una trattativa.

Oroscopo domani sabato 31 luglio 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica saranno due giorni utili per ricaricare le batterie, ritrovare forza. Questa energia ti servirà per mettere a punto alcune situazioni di lavoro, forse per trovare più stabilità o dimostrare quanto vali. In amore converrà mantenere una certa prudenza, soprattutto se la storia è cominciata da poco. Ricordati che Venere non è più in aspetto favorevole.

Previsioni domani sabato 31 luglio 2021: Cancro

Domani inizierà un fine settimana piuttosto valido, perché ritroverai una bella energia e potrai vivere anche emozioni positive. Adesso hai di nuovo voglia di metterti in gioco nella tua professione, lavorare su qualcosa di avvincente. Comincia a pensare ai progetti in vista del prossimo autunno, perché le stelle saranno decisamente buone! Quando cresce in te quell’impulso a essere anticonformista a tutti i costi, cerca però di valutare bene, di non metterti in situazioni stressanti e faticose per niente.