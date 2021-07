Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 31 luglio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 31 luglio 2021 – Anche questa settimana sta per volgere al termine. Come inizierà il weekend di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se vuoi scoprire quali segni saranno favoriti dalle stelle, dai un’occhiata alle anticipazioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani. Le seguenti predizioni sono ricavate dall’app. Astri di Paolo Fox e dal libro Oroscopo 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 31 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un weekend alquanto complicato. Nel corso delle prossime ore potrebbero nascere nuove tensioni in amore o in famiglia. Ti converrà fare particolare attenzione, provare a contrastare eventuali sbalzi di umore e, soprattutto, non perdere la calma inutilmente. Cerca di contare fino a dieci, prima di reagire alle situazioni!

Previsioni Paolo Fox domani sabato 31 luglio 2021: Vergine

Domani sabato 31 luglio 2021 ritroverai di nuovo lucidità mentale e chiarezza circa il tuo futuro. Se negli ultimi tempi la situazione, specie quella professionale, sembrava confusa, poco definita, d’ora in avanti cambierà! Per questa ragione sarà possibile avere nuove idee, parlare con le persone più giuste, compiere passi più efficaci rispetto a prima. Adesso che il tuo quadro è più chiaro e completo, potrà sparire anche l’ansia per il futuro che ti ha afflitto finora.

Oroscopo domani sabato 31 luglio 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani finalmente recupererai più tranquillità, perché la Luna non sarà più dissonante. Potrai mettere una pieta sopra le tensioni, i conflitti, forse perfino legali, che ti hanno tormentato negli ultimi giorni. Concentrati piuttosto sulle emozioni che vivrai da qui in avanti, sulle novità entusiasmanti che entreranno molto presto nella tua vita.

Previsioni domani sabato 31 luglio 2021: Scorpione

Domani sarà necessario mantenere il controllo delle tue emozioni ed evitare, a tutti i costi, di ritornare a vivere i dubbi e le insicurezze passate. Sforzati di scacciare ogni pensiero negativo che ti riporti emotivamente a inizio luglio, quanto il morale è sotto i piedi. Per le prossime 48 ore cerca di contrastare le sensazioni pessimiste.