Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 31 luglio 2021: pronostici per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 31 luglio 2021 – Anche questa settimana sta per volgere al termine. Come inizierà il weekend di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Se vuoi scoprire quali segni saranno favoriti dalle stelle, dai un’occhiata alle anticipazioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani. Le seguenti predizioni sono ricavate dall’app. Astri di Paolo Fox e dal libro Oroscopo 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 31 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai Venere e Marte in aspetto contrario. Come effetto potresti diventare troppo distratto, sentirti stanco o accusare fastidi fisici, forse alle articolazioni. Cerca di riguardarti, di curare la forma fisica e fare molta attenzione, specie se maneggerai oggetti particolari. Se il lavoro ti sta regalando aspettative positive, in amore e in famiglia la pressione può salire di parecchio. Non è detto che ci siano conflitti in casa, ma potresti avvertire il peso delle molte responsabilità.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 31 luglio 2021: Capricorno

Domani sabato 31 luglio 2021 sarai spalleggiato dalla Luna, Venere e Marte: ottimi presupposti. Le tensioni provate la scora primavera sono ormai un ricordo sbiadito. D’ora in avanti ti aspettano occasioni interessanti, sia nel lavoro, sia in amore. È probabile che chi sia in cerca di un nuovo amore, faccia un incontro stuzzicante nelle prossime settimane. E quando ti senti in piena forma, le idee creative aumentano!

Oroscopo domani sabato 31 luglio 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani potrebbero tornare tensioni, piccoli conflitti emotivi che sciuperanno il weekend. Il fatto è che percepisci aria di cambiamento e questo fatto ti entusiasma e ti spaventa nello stesso tempo. Prova a rilassarti di più, a fidarti e seguire il flusso degli eventi. In questi giorni potresti diventare perfino molto geloso nei confronti del partner: sii prudente! Occhio alle finanze.

Previsioni domani sabato 31 luglio 2021: Pesci

Domani, se sentirai il bisogno di più conforto e attenzioni da parte del partner, dovresti pretenderlo senza timore. Negli ultimi tempi ti sei reso conto che in amore non è giusto dare solo, ma è importante anche ricevere, senza sentirsi in colpa. Sfrutta questo weekend per cominciare a chiedere all’altro, per pretendere la tua parte di coccole.