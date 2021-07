Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 1 agosto 2021: anticipazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 1 agosto 2021. Il mese di agosto deve ancora iniziare, ma già promette molte sorprese! Quali segni zodiacali saranno favoriti dagli astri nelle prossime settimane e chi, al contrario, dovrà affrontare nuove prove? Se vuoi scoprirlo in anteprima, continua a leggere l’articolo. Di seguito, ti proponiamo le anticipazioni astrologiche di uno fra gli astrologi più stimati d’Italia: Paolo Fox. Da anni Fox rivela le sue profezie ogni giorno su Rai2 nel programma I Fatti Vostri, a Radio Lattemiele e tramite la applicazione Astri. Dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 1 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cercare di riguardarti un po’, perché la Luna in aspetto contrario potrebbe aumentare la stanchezza, farti sentire un calo fisico. Metti da parte la tua anima da guerriero e concediti un po’ di relax: anche tu ne hai bisogno! In amore sarebbe il caso di non reagire di istinto, ma dare il beneficio del dubbio, cercare una strada più pacata.

Paolo Fox oroscopo domani domenica 1 agosto 2021: Vergine

Domani si preannuncia una giornata particolarmente dinamica. Stai attraversando un momento magico, fertile, creativo. Non sprecarlo, rimanendo fermo! In amore dovresti forzare un po’ la tua natura così riservata e uscire allo scoperto, perché Venere e Marte saranno tuoi alleati fidati. Trova il coraggio di vivere in prima persona emozioni forti, speciali e non accontentarti di nutrirti di quelle altrui.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Previsioni domani domenica 1 agosto 2021: Bilancia

Domani saranno favoriti i momenti di riflessione e, soprattutto, l’amore. Da qui in avanti potrai compiere scelte importanti, perfino riconsiderare un rapporto che credevi finito. Il 16 agosto Venere entrerà nel tuo segno e allora tutto sarà possibile a livello sentimentale! Inoltre, le tue stelle aiuteranno anche per quel che riguarda i problemi economici o legali. Dovresti cominciare a lavorare su un nuovo progetto, a guardare il tuo futuro con occhi nuovi.

Oroscopo domani domenica 1 agosto 2021: Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti deciderti di chiudere con i ricordi passati. Anche se la prima parte del mese di luglio ti ha messo a dura prova, ora sta per cominciare agosto! Chi è solo da tempo potrebbe fare perfino nuovi incontri, se lo vorrà, ma sarà necessario scrollarsi di dosso la malinconia, il pessimismo. Prova ad attorniarti solo di persone positive, ma soprattutto pensa a qualcosa di nuovo. Non ripercorrere gli stessi passi fatti di recente.