Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 1 agosto 2021: anticipazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 1 agosto 2021. Il mese di agosto deve ancora iniziare, ma già promette molte sorprese! Quali segni zodiacali saranno favoriti dagli astri nelle prossime settimane e chi, al contrario, dovrà affrontare nuove prove? Se vuoi scoprirlo in anteprima, continua a leggere l’articolo. Di seguito, ti proponiamo le anticipazioni astrologiche di uno fra gli astrologi più stimati d’Italia: Paolo Fox. Da anni Fox rivela le sue profezie ogni giorno su Rai2 nel programma I Fatti Vostri, a Radio Lattemiele e tramite la applicazione Astri. Dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 1 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà una prima parte di agosto alquanto faticosa in amore. Ecco perché ti converrà evitare i passi falsi, riflettere con attenzione, prima di prendere una decisione importante. Possibili rallentamenti nei programmi di coppia. Poi, dal 16 agosto, la tua vita sentimentale diventerà decisamente più intrigante e coinvolgente. Si tratta di resistere per due settimane!

Paolo Fox oroscopo domani domenica 1 agosto 2021: Capricorno

Domani sarai sostenuto da stelle molto generose: dovresti approfittarne! Metti da parte la tua natura più riflessiva e riservata e buttati, senza pensarci due volte. In amore potrai vivere momenti speciali, se troverai il coraggio di esporti, ora che Venere è attiva. Anche chi è appena uscito da un periodo difficile, potrà ritrovare una bella grinta e forse anche qualche soluzione inaspettata.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Previsioni domani domenica 1 agosto 2021: Acquario

Domani dovrai munirti di enorme pazienza, sia in casa, sia nel lavoro. Sarai piuttosto nervoso, affaticato e se di recente ti sei sentito sfruttato, potresti perfino arrabbiarti con qualcuno. Il fatto è che quando tu fai qualcosa con tanta passione, dimentichi la ricompensa, però c’è un limite a tutto! Sforzati di diventare un po’ più tollerante, soprattutto nei confronti del partner.

Oroscopo domani domenica 1 agosto 2021: Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà favorevole e ti regalerà una buona vitalità, ma da lunedì in poi sarà utile fermarsi a riflettere, soprattutto in amore. Dovresti rivedere il tuo rapporto di coppia: sei felice? Spesso e volentieri ti avvicini a persone più “forti e decise” di te, come Vergine e Gemelli, perché vuoi sentirti protetto. Poi, però, finisci con l’innervosirti, se ti forzano a fare cose che non vorresti fare. Sul fronte lavorativo ci saranno novità interessanti dopo Ferragosto.