Oroscopo Branko domani, lunedì 2 luglio 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per domani lunedì 2 agosto 2021. La prima settimana di agosto è alle porte. Quali nuovi transiti astrologici riserverà il mese dell’estate per eccellenza? Scopriamo insieme quali, fra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, saranno i segni migliori e quali i peggiori delle prossime 24 ore. Leggi le seguenti previsioni astrali ottenute dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratte dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 2 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarai decisamente scaltro e con Giove di nuovo favorevole dovresti proprio concentrarti sugli affari. Se puoi, concediti una settimana di faerie ogni tanto, lungo il corso dell’estate, senza trascurare il lavoro, perché sei sostenuto da stelle molto valide.

Branko oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021: Toro

Domani comincerà un periodo molto stuzzicante per l’amore. Questo bollente agosto prometterà sorprese a molti Toro, ti regalerà felicità e saprà anche rubarti un bacio. Si preannuncia un mese piuttosto passionale e fino a Ferragosto sarà movimentato con nuovi incontri, dichiarazioni, gelosie e battibecchi.

Previsioni domani lunedì 2 agosto 2021: Gemelli

Come indica l’oroscopo di Branko domani sarai pieno di brio! È tempo di preparare i bagagli e partire per una meritata vacanza, che non sia però stressante, soprattutto se la passerai in famiglia. Così facendo, vedrai che anche le relazioni personali risulteranno più facili.

Oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021: Cancro

Domani sarai ancora protetto da un cielo generoso, così per quasi tutto il mese di agosto. Approfittane, per andare in vacanza, magari con gli amici più cari, quelli che non ti hanno lasciato solo nelle difficoltà. Chi non ha in programma un viaggio, potrebbe organizzare una serie di gite in Italia.