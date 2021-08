Oroscopo Branko domani, lunedì 2 luglio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani lunedì 2 agosto 2021. La prima settimana di agosto è alle porte. Quali nuovi transiti astrologici riserverà il mese dell’estate per eccellenza? Scopriamo insieme quali, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, saranno i segni migliori e quali i peggiori delle prossime 24 ore. Leggi le seguenti previsioni astrali ottenute dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratte dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 2 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko da domani dovresti cercare di mescolare abbronzatura e affari. A guardare questo cielo è difficile consigliarti di partire per le vacanze e trascurare il lavoro: almeno fino a Ferragosto potreste fare passi in avanti nella professione, anche se, ricordati, Saturno non permette ancora traguardi troppo ambiziosi.

Branko oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021: Vergine

Domani sarà la giornata ideale per parlare di vacanze, svago, mare, sabbia calda e, soprattutto, amore… Dopo le ultime settimane decisamente movimentate, adesso hai tutto il diritto di goderti una pausa dal lavoro. Ti aspettano giornate vivace dal punto di vista amoroso, sia che tu abbia già un partner, sia che tu voglia incontrare l’anima gemella.

Previsioni domani lunedì 2 agosto 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Branko domani avrai un desiderio crescente di andare lontano, isolarti dal frastuono e dalla calca. Dopo il mese di luglio, passato a trovare soluzioni, ora hai bisogno di quiete, di momenti e luoghi in cui ritrovare la pace, di natura. Perché non te ne vai in montagna alcuni giorni, a camminare e a mangiare sano?

Oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021: Scorpione

Domani dovrai fare molta attenzione a non lasciarti trascinare dai ricordi passati. Le tensioni che nelle settimane trascorse hanno portato a scontri accesi e forse qualche rottura adesso sono attenuate. D’ora in avanti dovresti impegnarti per vivere alcuni giorni di gradevole relax e ignorare eventuali diavoletti tentatori.