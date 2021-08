Oroscopo Branko domani, lunedì 2 luglio 2021: pronostici per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per domani lunedì 2 agosto 2021. La prima settimana di agosto è alle porte. Quali nuovi transiti astrologici riserverà il mese dell’estate per eccellenza? Scopriamo insieme quali, fra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, saranno i segni migliori e quali i peggiori delle prossime 24 ore. Leggi le seguenti previsioni astrali ottenute dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratte dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 2 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovresti mettere da parte gli impegni di lavoro e prenderti cura di te, della tua forma fisica. Regalati dei momenti di assoluto relax, magari alle terme o in un centro di benessere. Prenota dei trattamenti rilassanti e di bellezza per pelle e capelli, ultimamente maltrattati dallo stress accumulato.

Branko oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021: Capricorno

Domani sarà il momento più opportuno per sistemare tutto, ultimare le questioni rimaste aperte e fare i bagagli. Fino a Ferragosto avrai un cielo fantastico, senza nemmeno un pianeta contrario. Il mese di agosto sarà ideale per fare un bel viaggio, cambiare aria e cercare nuovi stimoli e ispirazioni in paesi sconosciuti.

Previsioni domani lunedì 2 agosto 2021: Acquario

Come indica l’oroscopo di Branko domani, con il passare delle ore, migliorerà di gran lunga l’umore. Dovresti approfittarne, per programmare una serata in due, fare il primo passo per recuperare l’armonia, se nei giorni scorsi è stata insidiata dalle continue tensioni.

Oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021: Pesci

Domani si preannuncia una giornata particolarmente piacevole, soprattutto se potrai trascorrerla accanto ad amici cari, a persone vicine. Scoprirai di avere ideali in comune con loro e questo fatto vi affiaterà ulteriormente. Chi è in coppia non dovrebbe cercare guai, provocazioni, ma accontentarsi del piacere di una conoscenza profonda, del rispetto reciproco.