Oroscopo Paolo Fox settimana dal 2 all’8 agosto 2021: Amore, lavoro e salute, segno per segno

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 2 all’8 agosto 2021. La prima settimana di agosto è cominciata e già preannuncia molte novità per i segni zodiacali. Curioso di conoscere quali sorprese o contrattempi avranno in serbo le stelle per te nei prossimi giorni? Leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà davvero promettente, se saprai cogliere le nuove opportunità. In amore chi è solo da tempo potrà contare sui prossimi giorni per fare nuovi incontri. Se, invece, sei legato sentimentalmente a qualcuno ti converrà ingoiare il tuo orgoglio, soprattutto se da giorni ci sono conflitti. In questa maniera sarà possibile riportare l’armonia nella coppia. Nel lavoro non lasciarti sfuggire qualche occasione che potrebbe avere un buon sviluppo in futuro. Cerca di mantenere calma e sangue freddo se intorno a te si respira tensione, forse per troppa competizione e per colpa di un superiore. Sfrutta le prossime 48 ore in cui la Luna sarà favorevole per uscire di casa e svagarti un po’!

Toro

La settimana sarà piuttosto dinamica a patto che tu sappia come muoverti. Nel lavoro non aspettare oltre, ma inizia fin d’ora a preparare il terreno in vista di metà agosto, quando le stelle saranno più d’aiuto. Avanza richieste, proponi un nuovo progetto, lancia le tue idee! Ottimo momento per allargare la tua rete di contatti e collaborazioni. In amore potrai recuperare un po’ di serenità, dopo un mese di luglio particolarmente agitato. Sarà possibile fare nuove conoscenze, specie tra mercoledì e giovedì. Fine settimana un po’ deludente. Dovresti staccare la spina mentalmente, dando spazio a qualcosa che ti piace fare.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Gemelli

La tua settimana partirà alquanto sottotono, per via di una Luna stancante. Poi, per fortuna, la situazione migliorerà. Nel lavoro dovresti agire ora, cercare nuove opportunità, se ciò che hai non ti appaga del tutto. Le stelle saranno dalla tua parte! In amore, invece, servirà più cautela, soprattutto se il rapporto è ancora traballante. Cerca di non complicare le cose inutilmente. Forse un famigliare avrà bisogno del tuo aiuto. Sabato sarà la giornata migliore della settimana. Possibili disturbi alle gambe: prova a rilassarti un po’ di più o a fare qualche massaggio.

Cancro

In amore si prospetta un weekend molto intrigante: perché non programmi qualcosa di speciale? Anche per quel che riguarda le amicizie ci saranno novità. Non demoralizzarti se una persona ti deluderà. Se uscirà dalla tua vita, ci sarà posto per nuove conoscenze che arriveranno presto! Sul fronte lavorativo stai per avere una grande svolta, specie se lavori in autonomia. Occhio ai primi giorni della settimana: dovrai tenere la tua enorme agitazione sotto controllo. Chi sta pensando di cominciare una cura, un’attività fisica o una terapia dovrebbe farlo tra giovedì e venerdì. Sii prudente con la tua alimentazione: cerca di evitare gli eccessi e cibi molto piccanti.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà parecchio stimolante per le conquiste, i flirt, le nuove storie, mentre in famiglia potrebbero nascere dei dissapori, forse con un figlio. I cuori solitari potranno uscire allo scoperto nelle prossime giornate e buttarsi nella mischia: le occasioni non mancheranno! Nel lavoro sarai messo a dura prova dal cambiamento imminente. Non aver paura se dovrai cominciare un nuovo percorso, perché alla fine ti regalerà la stabilità professionale che ti è mancata finora. Possibili disturbi legati alla pelle, irritazioni: cerca di cominciare una dieta più salutare. Non strapazzarti troppo!

Vergine

Si preannuncia un periodo magico per l’amore, sia per chi è single, sia per chi è legato sentimentalmente a una persona. Nei prossimi giorni sarà possibile iniziare una nuova storia che si rivelerà importante, fare nuovi incontri o progetti di coppia. Miglioreranno anche i rapporti famigliari. Anche nel lavoro sarà una settimana molto soddisfacente. Più di una Vergine spiccherà per idee e carisma. Se lavori in proprio ti converrà accelerare le cose e concludere una trattativa, un accordo entro i primi dieci giorni di agosto. Impara a delegare, specie se la stanchezza si fa sentire. Prova a staccare il cervello dagli impegni pratici.

Bilancia

In amore potrai lasciarti trasportare dai sentimenti, ma non credere a tutte le promesse che ti verranno fatte! Tieni gli occhi ben aperti, perché un amore potrebbe nascondersi dietro un rapporto di amicizia speciale. Da Ferragosto in poi Venere sarà di nuovo attiva e la tua vita sentimentale avrà un nuovo slancio. Sul lavoro non dovresti scoraggiarti, ma provare ad allacciare collaborazioni con chi ha la tua stessa voglia di fare. Buoni i rapporti professionali con Pesci e Capricorno. Ottimo feeling di testa con Vergine e Gemelli. Il weekend ti regalerà una bella carica di energia. Venerdì, al contrario, potresti accusare un leggero calo fisico.

Scorpione

In amore dovrai evitare più di tutto le polemiche, le discussioni e le recriminazioni. Metti una pietra sopra il passato e concentrati, piuttosto, sul futuro. Sarebbe il caso di non prendere decisioni di un certo peso durante la settimana, ma aspettare un momento migliore, quando avrai più chiarezza dentro di te. Nel lavoro dovresti portare avanti le nuove idee, i progetti che hai in cantiere. Se c’è una questione aperta con un superiore o un parente, un famigliare sarebbe il caso di discuterne adesso e non aspettare. In questi giorni sei piuttosto fiacco, spompato. Prova a ricaricare le batterie! Venerdì sarà un giorno molto nervoso: prova a rilassarti, altrimenti potresti accusare un mal di stomaco per il troppo stress.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà caratterizzata da una profonda irrequietezza, soprattutto in amore. È probabile che ti senta annoiato o soffocato, che tu abbia voglia di evadere, anche solo mentalmente. Occhio alla gelosia! Non prendere decisioni dettate dall’impulso. Nel lavoro ti converrà tenere a freno la tua natura impaziente che vorrebbe tutto e subito. Le cose arriveranno, ciò che desideri è possibile, ma sei prossimi mesi. Adesso quello che puoi fare è gettare le basi per l’autunno, quando le stelle saranno più efficaci. A inizio settimana potresti sentirti un po’ fuori fase. Se aumenterà il nervosismo, potresti accusare perfino un mal di testa. Articolazioni fiacche. Dovresti iniziare una dieta più sana e ricca di vitamine.

Capricorno

In amore potrai contare sul sostegno di Venere, se hai problemi di coppia o se desideri fare nuovi incontri. Qualcuno sta avendo complicazioni con il partner, piccoli incomprensioni o difficoltà a comunicare. Qualcun altro potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una vecchia fiamma, una storia non del tutto conclusa. Cerca di ritrovare più sicurezza in te stesso! Nel lavoro dovrai avere particolare prudenza tra giovedì e venerdì, perché potrebbero nascere discussioni o polemiche. Ottimo il weekend per chi sta aspettando novità. Forse ci sarà una questione rimasta aperta da chiarire entro la settimana. Nel complesso sarai protetto da stelle valide. A parte giovedì e venerdì, in cui la stanchezza si farà sentire, avrai una bella forza.

Acquario

In amore saranno giornate interessanti, specialmente per chi vorrà buttarsi in un flirt, una nuova storia, anche solo part-time. Se, invece, nasceranno momenti di tensione nella coppia, sappi che saranno passeggeri! Niente di cui allarmarsi, am tu sforzati di rendere l’aria più leggera. Chi è turnato da dubbi o incertezze dovrà tenere duro fino al 16 agosto, quando Venere sarà di nuovo favorevole. Nel lavoro dovrai accettare i prossimi cambiamenti con più fiducia e meno timore. Per i più giovani sarà un momento particolarmente stimolante, mentre gli adulti potrebbero faticare a chiudere una situazione ormai logora. Si prospetta una settimana di grande recupero, specialmente giovedì! Durante il weekend, invece, dovresti evitare di sovraccaricarti troppo e riposare un po’ di più. Possibili mali di stagione.

Pesci

Si preannuncia un inizio settimana ad alto rischio litigi in amore. Più di un Pesci sentirà la necessità di mettere in discussione il proprio rapporto. Occorrerà aspettare un momento migliore, prima di fare una scelta, sennò finiresti col pentirtene. Nel lavoro stanno per giungere buone notizie riguardo un progetto che decollerà in autunno. Cerca di non innervosirti troppo, specie nei primi giorni della settimana. Evita gli scontri con persone che potrebbero aiutarti in futuro. Le stelle autunnali promettono grandi cose: tieni duro! Non ti sentirai al top della forma. Il nervosismo potrebbe provocare qualche disturbo allo stomaco: sii prudente! Periodo valido per cominciare una nuova dieta alimentare o disintossicante.