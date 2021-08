Oroscopo Branko domani Mercoledì 4 agosto 2021: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Leggi in anteprima l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 4 agosto 2021, rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco. Eccoci già a mercoledì! Quali sorprese riserverà la parte centrale della settimana ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? A soddisfare la tua curiosità ci pensa il famoso astrologo di RDS che, come ogni giorno, regala in anteprima le sue previsioni astrologiche. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani mercoledì 4 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani una Luna in Gemelli piuttosto malandrina potrebbe farti fare un incontro stuzzicante. Scoprirai ben presto che si tratterà solo di un gioco e non di amore eterno. Goditi queste emozioni leggere, l’atmosfera di vacanza che si respira nell’aria. Anche tu hai bisogno di staccare la spina!

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni domani mercoledì 4 agosto 2021: Toro

Domani sarà un’altra giornata molto vantaggiosa per l’amore. Con Venere e Marte nel segno dell’amica Vergine sarà possibile recuperare la vita sentimentale. Nelle prossime ore, però, dovrai fare molta attenzione alla tua gelosia, altrimenti rischierai di diventare troppo possessivo. Così facendo, sciuperesti i passai fatti in avanti finora: sii prudente!

Oroscopo domani mercoledì 4 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani, complice la presenza della Luna ancora nel tuo cielo, potresti vivere alcune provocazioni in amore. Sforzati di tenere a bada le tue reazioni istintive, non scivolare nella tentazione di rispondere facendo polemica. Fino al 16 agosto camminerai sulle uova: fai attenzione a non romperle!

Previsioni Branko domani mercoledì 4 agosto 2021: Cancro

Domani dovrai fermarti e pensarci bene, se accettare o meno una proposta, se cominciare o no un progetto di lavoro. Stai vivendo un momento magico in cui nuove, interessanti prospettiva cominciano ad affacciarsi. Non avere fretta di decidere e, soprattutto, non forzarti, se non sei del tutto sicuro. È solo un piccolo assaggio di cosa succederà in autunno.