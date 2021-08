Oroscopo Paolo Fox domani Mercoledì 4 agosto 2021: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 4 agosto 2021. Anche nel mese estivo per eccellenza le previsioni di Paolo Fox non vanno in vacanza, ma ci raccontano, puntuali come sempre, cosa accadrà il giorno dopo. Quali saranno i segni favoriti dalle stelle tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicate ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 4 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà favorevole e ti caricherà di energia quanto basta. Agosto apre con bellissimi aspetti di Sole, Mercurio, Giove e Saturno. Se hai impegni da portare a termine o devi farti le tue ragioni con qualcuno, meglio farlo in questa giornata. Giovedì e venerdì saranno più due giorni meno convincenti. È normale che tu abbia ancora qualcosa da concludere, forse un sassolino da togliere, perché esci da un biennio molto difficile. In amore potresti sentirti in apprensione per il partner. Se frequenti un Toro, un Acquario o uno Scorpione dovrai trovare un momento per chiarirti con lui.

Previsioni domani mercoledì 4 agosto 2021: Toro

Domani dovresti trovare il coraggio di rimetterti in gioco in amore. Hai stelle particolarmente benevoli da questo punto di vista e restare bloccati durante questo mese, sarebbe davvero un peccato. Venere e Marte sono in ottimo aspetto: se sei legato da tempo a qualcuno, potresti approfittare di questo momento per fare progetti importanti di coppia. Purtroppo la sfera professionale ed economica non sarà altrettanto soddisfacente. Il denaro scarseggia, bisogna fare attenzione e un rinnovo contrattuale sembra ritardare un po’.

Oroscopo domani mercoledì 4 agosto 2021: Gemelli

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerai a sentirti piuttosto insofferente e di cattivo umore. Questa settimana ti trova stranamente intrattabile, nervoso per un motivo. Forse in passato hai preferito rimandare diversi problemi e adesso ti ritrovi una caterva di grattacapi in attesa di essere risolti. Forse i problemi riguardano l’amore, chiarimenti rimasti in sospeso. Insomma, la tua armonia interiore si sta allontanando sempre più. Tieni duro!

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 4 agosto 2021: Cancro

Domani sarà una giornata molto piacevole, anche se il meglio arriverà giovedì, insieme alla Luna nel segno. Entro venerdì prossimo potresti ricevere una buona notizia, forse una risposta che aspettavi da tempo. Stai ottenendo belle soddisfazioni che coinvolgono anche le persone vicino. Se stai sistemando casa, facendo abbellimenti o lavori di ristrutturazione, fai molta attenzione a non spendere troppo. Le prossime giornate saranno utili per chi vuole liberarsi di una situazione lavorativa ormai logora e pesante.