Oroscopo Branko domani giovedì 5 agosto 2021: anticipazioni per tutti i segni

Le giornate scorrono veloci e in un baleno siamo già alla seconda metà della settimana. Cosa avranno in serbo gli astri per le prossime ore?

Oroscopo Branko domani giovedì 5 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko domani l’Ariete dovrà fare i conti con un cambio di Luna difficile. Occhio soprattutto alla vostra dieta, non mangiate o bevete qualcosa che potrebbe farti male. Per il Toro si preannuncia una serata particolarmente sexy, mentre i Gemelli dovranno contenere la propria gelosia in amore. Se non farete attenzione, rischierete di diventare troppo possessivi con il partner. Infine domani il Cancro ospiterà la Luna nel proprio segno. La dama bianca dello zodiaco le regalerà, in cambio, buone ispirazioni e un invidiabile spirito d’iniziativa.

Previsioni Branko domani giovedì 5 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone avrà una crescente voglia di fare, di rimettersi in gioco: non sprecatela inutilmente! Per la Vergine le stelle potrebbero organizzare qualche nuovo incontri, rendere l’amore più appassionato del solito. Domani la Bilancia dovrà diventare molto agguerrita, per fronteggiate un ostinato rivale nel lavoro. Tenete duro! Lo Scorpione, infine, s’imbatterà in un amore straniero, tanto eccitante quanto improvviso.

Oroscopo domani giovedì 5 agosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani per il Sagittario non dovrà preoccuparsi troppo delle spese, perché presto arriveranno nuovi incassi. Possibili dissapori con il coniuge o un ex: il Capricorno dovrà avere particolare prudenza! L’Acquario dovrebbe provare a chiudere un affare, portare a termine il lavoro entro le prossime ore, mentre per i Pesci sarà una giornata serena. La Luna in aspetto armonioso li renderà molto disponibili, pazienti e affettuosi in casa.