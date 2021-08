Oroscopo Branko domani giovedì 5 agosto 2021: incassi per il Sagittario, Pesci affettuoso

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 5 agosto 2021, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La prima metà della settimana è scivolata via e, in un attimo, siamo alle porte di un nuovo giovedì. Come cambieranno gli equilibri dei primi 4 segni zodiacali le stelle? La Luna ha cominciato un nuovo transito che avrà effetti benevoli su Cancro, Scorpione e Vergine. Se vuoi sbirciare il tuo futuro, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani giovedì 5 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani potrai tirare un sospiro di sollievo, anche per quel che riguarda i soldi. Giove, di nuovo favorevole, darà una grossa mano: le spese inaspettate saranno coperte da incassi che arriveranno molto presto!

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni domani giovedì 5 agosto 2021: Capricorno

Domani la Luna sarà in opposizione: come effetto, potrebbe crearti qualche piccola complicazione, un momento di tensione con il coniuge o con un ex. Ti converrà fare particolare attenzione ed evitare discussioni, ogni forma di provocazione. Da sabato le cose andranno meglio!

Oroscopo domani giovedì 5 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà la giornata adatta per chiudere un affare importante, concludere una trattativa, un accordo. Cerca di portare a compimento le ultime questioni di lavoro e concederti una pausa rilassante, una vacanza, seppure breve, che ti ricaricherà le batterie.

Previsioni Branko domani giovedì 5 agosto 2021: Pesci

Domani una magnifica Luna nel segno dell’amico Cancro ti renderà particolarmente disponibile, paziente e affettuoso nei confronti degli altri. Approfittane, per parlare in amore e in famiglia, ridurre le distanze che si sono create nei giorni passati.