Oroscopo Branko domani giovedì 5 agosto 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 5 agosto 2021, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. La prima metà della settimana è scivolata via e, in un attimo, siamo alle porte di un nuovo giovedì. Come cambieranno gli equilibri dei primi 4 segni zodiacali le stelle? La Luna ha cominciato un nuovo transito che avrà effetti benevoli su Cancro, Scorpione e Vergine. Se vuoi sbirciare il tuo futuro, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani giovedì 5 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà importante cercare di non stancarti troppo, fare particolare attenzione al cibo e alle bevande che metterai in tavola. Una Luna piuttosto difficile potrebbe renderti fin troppo delicato, perfino sensibile alle infezioni. Nelle prossime 48 ore prova a riguardarti di più!

Previsioni domani giovedì 5 agosto 2021: Toro

Domani le stelle potrebbero complottare per organizzarti una serata sexy, decisamente bollente… D’altronde, come più volte detto, agosto sarà un mese passionale e fino a Ferragosto, sarà molto movimentato: sere eccitanti, nuovi incontri, tentazioni, riappacificazioni o chiarimenti.

Oroscopo domani giovedì 5 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani servirà tutta la prudenza che riuscirai ad avere per evitare nuovi contrasti in amore. Se non farai attenzione, potresti diventare molto possessivo nei confronti del partner. Così facendo, però, non farai che ottenere l’effetto contrario!

Previsioni Branko domani giovedì 5 agosto 2021: Cancro

Domani Mercurio affarista e instancabile che ti regalerà un incredibile spirito d’iniziativa. Sfruttalo per trattare, vendere o comprare, per proporre un’idea nuova o mandare avanti un progetto importante. Inoltre la Luna nel tuo segno ti offrirà energia e buone intuizioni: non sottovalutarle!